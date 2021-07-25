ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Нашестя медуз на курорти Азовського моря: відпочивальники показали "правдиве" відео

Новость на русском →
Херсонська область, Неділя 25 липня 2021 15:19
Нашестя медуз на курорти Азовського моря: відпочивальники показали "правдиве" відео Колаж РБК-Україна: Чи багато медуз на курортах Азовського моря
Автор: Світлана Мащенко

Курорти Азовського моря, на які скаржилися відпочивальники з початку липня через навалу медуз нарешті очистились. Вода в морі стала прохолодніше, як і температура повітря.

У мережі з'явилося відео, яке "правдиво" показує, що зараз відбувається на південному узбережжі.

Судячи з кадрів, зроблених відпочивальниками на Арабатській стрілці в курортному селі Щасливцеве, море стало чистішим після недавнього шторму. Разом зі зміною умов зникли і медузи.

За словами автора відео, температура води близько 25-26 градусів, іноді на пляж викидає мертвих медуз-корнеротів, але купатися вони вже не заважають.

Відпочивальники кажуть, що в цілому на курортах Азовського моря стало трохи прохолодніше, але температуру оцінюють як комфортну.

Відео: Море на Арабатській стрілці очистилося від медуз

Для довідки:

Арабатська Стрілка, або Арабатська коса - вузька і довга смуга землі в північно-східній частині Кримського півострова, що складається в основному з ракушечного матеріалу, що відокремлює затоку Сиваш від Азовського моря.

Кордон між Україною та окупованою РФ територією Криму знаходиться за селищем Стрілкове - найпівденнішої точки Херсонської області.

Що робити, якщо вас вжалила медуза

У водах Азовського моря можна зустріти два види медуз - аурелія (вухата медуза), і корнерот. Перший вид - не небезпечний, а ось корнерот може обпалити своїми щупальцями.

Якщо стався контакт з медузою:

  • про всяк випадок прийміть антигістамінний препарат (протиалергічний),
  • промийте обпалене місце морською або солоною водою (але не прісною),
  • спробуйте видалити частинки пекучих ниток медузи,
  • нейтралізуйте опіки соком лимона, розчином харчової соди або 5%-м оцтом.

Цікаво, що на курортах Азовського моря придумали оригінальний спосіб боротьби з медузами. Їх вирішили виловлювати, готувати і вживати. Причому страви виходять ресторанні і на думку тих, хто їх пробував, досить смачні.

Раніше ми писали, що медуз на курорті під Мелітополем настільки багато, що їх згрібають екскаватором.

Читайте РБК-Україна в Google News
медузы
LITE
Свято 25 липня: що строго заборонено робити, головні традиції і хто іменинник
Свято 25 липня: що строго заборонено робити, головні традиції і хто іменинник