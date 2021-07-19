ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Море зеленое, все в мусоре и нашествие отдыхающих: туристы жалуются на украинские курорты

Новина українською →
Понедельник 19 июля 2021 10:55
Море зеленое, все в мусоре и нашествие отдыхающих: туристы жалуются на украинские курорты Коллаж РБК-Украина: Курорты Черного и Азовского моря завалены мусором и грязью
Автор: Светлана Мащенко

На курортах Азовского и Черного морей сейчас нашествие отдыхающих. Одесские пляжи завалены мусором, в заливе негде яблоку упасть, а Кирилловку оккупировали медузы.

Смотрите ниже видео с украинских курортов, куда продолжают ехать туристы, несмотря на не слишком комфортные условия.

В Затоке Одесской области море - зеленого цвета. Однако на пляжах люди лежат как "шпроты в банке". Украинцы жалуются на не слишком качественный сервис и еду, но, как видно из кадров, снятых туристами, это мало кого останавливает.

На видео ниже - Затока, 16 июля. Температура воздуха +32 градуса, воды +26 градусов.

Видео: Курорт Затока, июль 2021

А вот Кирилловка - самый популярный курорт Азовского моря, страдает от медуз, которые оккупировали пляжи и превратили воду в желеобразную массу. Туристы жалуются на ужасный запах, который идет от мертвых медуз.

Животных сюда заносит течением из Черного моря, и они просто гибнут на пляжах курортных городов.

Видео: Кирилловку оккупировали медузы

Ажиотаж сейчас и в Одессе, которая каждое лето привлекает сотни тысяч туристов. Отдыхающие оставляют после себя кучи мусора, которыми завалены пляжи. Даже наличие мусорных баков ситуацию не спасает.

На кадрах ниже смотрите, как выглядит центральный Чкаловский пляж и спуск к морю.

Видео: Чкаловский пляж в Одессе завален мусором

Ранее мы писали о том, что отдыхающие жалуются на ожоги от медуз, которых сейчас полно в Азовском море.

Читайте РБК-Украина в Google News
пляж отдых
LITE
Праздник 19 июля: что строго запрещено, важные традиции, у кого день ангела
Праздник 19 июля: что строго запрещено, важные традиции, у кого день ангела