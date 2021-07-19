Море зеленое, все в мусоре и нашествие отдыхающих: туристы жалуются на украинские курорты

На курортах Азовского и Черного морей сейчас нашествие отдыхающих. Одесские пляжи завалены мусором, в заливе негде яблоку упасть, а Кирилловку оккупировали медузы.

Смотрите ниже видео с украинских курортов, куда продолжают ехать туристы, несмотря на не слишком комфортные условия.

В Затоке Одесской области море - зеленого цвета. Однако на пляжах люди лежат как "шпроты в банке". Украинцы жалуются на не слишком качественный сервис и еду, но, как видно из кадров, снятых туристами, это мало кого останавливает.

На видео ниже - Затока, 16 июля. Температура воздуха +32 градуса, воды +26 градусов.

Видео: Курорт Затока, июль 2021

А вот Кирилловка - самый популярный курорт Азовского моря, страдает от медуз, которые оккупировали пляжи и превратили воду в желеобразную массу. Туристы жалуются на ужасный запах, который идет от мертвых медуз.

Животных сюда заносит течением из Черного моря, и они просто гибнут на пляжах курортных городов.

Видео: Кирилловку оккупировали медузы

Ажиотаж сейчас и в Одессе, которая каждое лето привлекает сотни тысяч туристов. Отдыхающие оставляют после себя кучи мусора, которыми завалены пляжи. Даже наличие мусорных баков ситуацию не спасает.

На кадрах ниже смотрите, как выглядит центральный Чкаловский пляж и спуск к морю.

Видео: Чкаловский пляж в Одессе завален мусором