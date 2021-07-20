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Популярный курорт на Азовском море чистят от гор медуз экскаватором: видео

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Приморский Посад, Вторник 20 июля 2021 09:35
Популярный курорт на Азовском море чистят от гор медуз экскаватором: видео Коллаж РБК-Украина: Курорт Азовского моря от медуз чистят экскаватором
Автор: Светлана Мащенко

Известный украинский курорт на Азовском море - Приморский Посад - оккупировали медузы, которых выносит тысячами на пляж. Чтобы решить эту проблему, приходится применять тяжелую технику.

Видео с уборкой пляжа опубликовало местное издание РИА-Мелитополь.

На кадрах видно, что курортное село в Мелитопольском районе Запорожской области, как и многие другие места летнего отдыха, "тонет" в медузах.

Мертвые животные лежат на берегу, а убирают их экскаватором, чтобы обеспечить отдыхающим доступ к воде.

Видео: Курорт Приморский Посад чистят экскаватором (РИА-Мелитополь)

Отметим, что в этом году многие туристы жалуются на огромное скопление медуз в Азовском море. Животных сюда приносит течением из Черного и они попросту умирают на пляжах. Отдыхающие говорят, что в воду невозможно зайти, жалуются на страшную вонь и даже ожоги.

Что делать, если ужалила медуза

В водах Азовского моря можно встретить два вида медуз - аурелия (ушастая медуза), и корнерот. Именно последний может обжечь своими щупальцами.

Хотя ожог не смертельный, он опасен для аллергиков, маленьких детей и пожилых людей. От контакта с медузой могут возникнуть отеки, судороги.

Если произошел контакт с медузой:

  • на всякий случай примите антигистаминный препарат (противоаллергический),
  • промойте обожженное место морской или соленой водой (пресной - нельзя),
  • попробуйте удалить частички жгучих нитей медузы.
  • нейтрализовать ожог можно соком лимона, раствором пищевой соды или 5%-м уксусом.

Ранее мы писали, что украинцы недовольны отдыхом на украинских морях. Они жалуются на зеленое море, горы мусора и нашествие медуз.

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Азовское море море медузы
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