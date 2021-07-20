На курортах Азовского моря начали готовить и есть медуз: фото и рецепт вкуснятины
Курорты Азовского моря потерпают от нашествия медуз, которыми кишит вода и завалены пляжи. Местные жители настолько устали бороться с морскими обитателями, что приняли кардинальное решение - готовить их и есть.
Интересно, что отзывы о блюдах из медуз довольно неплохие, пишет pro.berdiansk.
На такой эксперимент решились журналисты из Бердянска. Они выловили из моря медузу, принесли в местный ресторан и попросили ее приготовить.
Каких медуз из Азовского моря можно употреблять в пищу
Так, в Азовском море обитает несколько видов медуз, которые пригодны для промышленной добычи и производства пищевой продукции - аурелия (ушастая медуза) и корнерот.
Но в таких целях у нас их используют крайне редко, в отличие от некоторых азиатских стран - Китая, Японии, Вьетнама, Кореи.
Секреты приготовления медузы
Мясо медузы нужно долго вымачивать в специальном растворе до состояния "пластин" (они напоминают мясо кальмара). Лишь потом его добавляют в салаты, гарниры, закуски.
Шеф-повар говорит, что главное - убрать из медузы все стрекательные клетки и токсические вещества, которые могут нанести вред здоровью человека. В самом же, так называемом "хрустальном" мясе, нет ничего страшного.
Фото: Так выглядит вымоченное мясо медузы (pro.berdiansk.biz)
Рецепт блюд из мяса медузы
Шеф-повар приготовил салат с медузой по-китайски и тартар из медузы с французской заправкой. Он тщательно промыл, разделал и пробланшировал медузу в кипятке. После чего выложил ее на лед и приступил к приготовлению блюд.
В состав салата по-китайски, кроме нарезанного тонкой соломкой мяса медузы, вошли огурец, сельдерей, зеленый лук, авокадо и древесный гриб муэр.
Ингредиенты заправки: соевый соус, кисло-сладкий соус чили, соус чили с чесноком, кунжутное масло и рисовый уксус. Салат был украшен микрозеленью и листьями кинзы.
Фото: салат с медузой (pro.berdiansk.biz)
В состав тартара вошли мелко нарезанное кубиками мясо медузы, бобы эдамаме, красная икра, сахарная пудра, мята, петрушка и красный лук.
Для заправки повар использовал несколько видов уксуса: винный и рисовый.
Фото: тартар с медузой (pro.berdiansk.biz)
Журналисты говорят, что блюда пришлись по вкусу всем, кто их попробовал и вызвали только приятные эмоции.
Ранее мы писали, что на популярном курорте под Мелитополем горы медуз убирают экскаватором.
Также сообщалось, что украинские туристы жалуются на отдых на Черном и Азовском морях - кругом горы мусора, море зеленое, а на пляжах сумасшедший ажиотаж.