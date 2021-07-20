На курортах Азовского моря начали готовить и есть медуз: фото и рецепт вкуснятины

Курорты Азовского моря потерпают от нашествия медуз , которыми кишит вода и завалены пляжи. Местные жители настолько устали бороться с морскими обитателями, что приняли кардинальное решение - готовить их и есть.

Интересно, что отзывы о блюдах из медуз довольно неплохие, пишет pro.berdiansk.

На такой эксперимент решились журналисты из Бердянска. Они выловили из моря медузу, принесли в местный ресторан и попросили ее приготовить.

Каких медуз из Азовского моря можно употреблять в пищу

Так, в Азовском море обитает несколько видов медуз, которые пригодны для промышленной добычи и производства пищевой продукции - аурелия (ушастая медуза) и корнерот.

Но в таких целях у нас их используют крайне редко, в отличие от некоторых азиатских стран - Китая, Японии, Вьетнама, Кореи.

Секреты приготовления медузы

Мясо медузы нужно долго вымачивать в специальном растворе до состояния "пластин" (они напоминают мясо кальмара). Лишь потом его добавляют в салаты, гарниры, закуски.

Шеф-повар говорит, что главное - убрать из медузы все стрекательные клетки и токсические вещества, которые могут нанести вред здоровью человека. В самом же, так называемом "хрустальном" мясе, нет ничего страшного.

Фото: Так выглядит вымоченное мясо медузы (pro.berdiansk.biz)

Рецепт блюд из мяса медузы

Шеф-повар приготовил салат с медузой по-китайски и тартар из медузы с французской заправкой. Он тщательно промыл, разделал и пробланшировал медузу в кипятке. После чего выложил ее на лед и приступил к приготовлению блюд.

В состав салата по-китайски, кроме нарезанного тонкой соломкой мяса медузы, вошли огурец, сельдерей, зеленый лук, авокадо и древесный гриб муэр.

Ингредиенты заправки: соевый соус, кисло-сладкий соус чили, соус чили с чесноком, кунжутное масло и рисовый уксус. Салат был украшен микрозеленью и листьями кинзы.

Фото: салат с медузой (pro.berdiansk.biz)

В состав тартара вошли мелко нарезанное кубиками мясо медузы, бобы эдамаме, красная икра, сахарная пудра, мята, петрушка и красный лук.

Для заправки повар использовал несколько видов уксуса: винный и рисовый.

Фото: тартар с медузой (pro.berdiansk.biz)

Журналисты говорят, что блюда пришлись по вкусу всем, кто их попробовал и вызвали только приятные эмоции.