Наша відповідь "Володарю перснів". Вийшов роман за мотивами українських міфів: про що він

Що відомо про роман "Кий і морозна орда"

"Кий і морозна орда" - перший роман великої серії "Епічні пригоди міфічних героїв у Багатосвіті". Події в ній розгортаються в новому фантастичному всесвіті, де живуть персонажі давніх українських міфів, легенд та казок.

Перша книга серії розповідає про мрійливого юнака Кия, у світі якого стається лихо - зима не закінчується. Зі своїм товаришем Чугайстром Кий намагається з’ясувати, чому забарилася весна. Разом вони вирушають у небезпечну мандрівку, під час якої юнак відважно долає всі перешкоди, бореться зі страшною Морозною ордою та рятує рідну землю.

Книгу презентували у книгарні-кав’ярні Старого Лева на Михайлівській (фото: прес-служба)

До слова, у найближчі кілька тижнів у Києві пройдуть ще два літературних івенти, присвячених фентезі "Кий і морозна орда" та українській міфології.

Перший - для поціновувачів фентезі та книголюбів - відбудеться 21 березня в книгарні "Сенс" на "Арсенальній".

Другий - для дітей та їхніх батьків - пройде 29 березня в книгарні "Моя книжкова полиця". На заході Нік розкриє секрети створення нового фантастичного всесвіту й пошуків головного героя. Гості івенту матимуть змогу розпитати у письменника про книгу, придбати роман із автографом автора та якнайглибше зануритися в українську міфологію.

Презентація книги "Кий і морозна орда" (фото: прес-служба)

Хто такий Нік Лисицький

Нік Лисицький - письменник, креативний продюсер і популяризатор української міфології. Він автор філософського фентезі "Казки для дорослих дітей" та політичного детективу "Цезарі".

У 2020 році Нік заснував громадську організацію зі збереження та популяризації української міфології "Чарівний світ UA". Упродовж трьох років під його керівництвом було створено інтерактивну платформу з доповненою реальністю, популярну настільну гру "Чарівний світ. Джерело сили", сценарій анімаційного серіалу та YouTube-шоу.

Нік Лисицький (фото: прес-служба)