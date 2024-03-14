Вперше в історії. Українців номінували на престижну літературну премію BSFA Awards

Дмитро Громов і Олег Ладиженський, які пишуть свої шедеври під псевдонімом Генрі Лайон Олді, стали першими в історії українськими письменниками, номінованими на престижну премію Британської асоціації наукової фантастики (BSFA).

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу письменників розповідає, що треба знати про Генрі Лайон Олді, а також за що саме українців номінували на BSFA Awards.

Що треба знати про Генрі Лайон Олді

З 1990 року "Генрі Лайон Олді" - колективний псевдонім українських письменників-фантастів з Харкова Дмитра Громова та Олега Ладиженського.

Громов за фахом інженер-хімік, тоді як Ладиженський - режисер театру. Обидва чоловіки - одружені та мають дорослих дітей.

Працюють вони переважно у різних сферах фентезі, містики та наукової фантастики.

Дмитро Громов і Олег Ладиженський (фото: oldie.world)

В цілому до цього часу було опубліковано понад 280 книг Генрі Лайон Олді (включно з перевиданнями та перекладами на інші мови), що становить понад 60 оригінальних книг (першодруків).

Загальний наклад усіх книг Г. Л. Олді - близько 2 млн примірників.

За що українців номінували на премію BSFA

Відносно нещодавно Громов і Ладиженський написали науково-фантастичне оповідання "Невідомий художник", що розповідає про російське вторгнення в Україну, зародження технології штучного інтелекту та важливість мистецтва.

Воно було створене для антології The Digital Aesthete ("Цифровий естет") й перекладене англійською мовою редактором антології Алексом Шварцманом.

"Невідомий художник" (фото: oldie.world)

До збірки увійшли три оповідання українських авторів, а також фантастичні твори з усього світу.

Згодом Британська асоціація наукової фантастики (BSFA) оголосила шорт-ліст номінантів на премію BSFA Awards, яка відзначає найкращі твори в галузі науково-фантастичної літератури.

"Невідомий художник" став одним із них - у нещодавно доданій категорії "Найкращий переклад фантастики короткої форми".

Переможці премії BSFA будуть оголошені на конференції EasterCon, яка відбудеться 31 березня 2024 року в Телфорді, Велика Британія.

Реакція редактора й письменників

На думку Шварцмана, це - важлива віха для української науково-фантастичної літератури.

"Це перше оповідання з України, і, можливо, перше оповідання з будь-якої колишньої країни пост-радянського простору, яке номіноване на головну англомовну премію в галузі наукової фантастики", - наголосив він.

Антологія The Digital Aesthete (фото: future-sf.com)

Громов і Ладиженський також визнали, що це - дуже цінно.

"Це значна подія як для нас, так і для української культури та літератури загалом. Особливо важливо це зараз, коли Україна дуже потребує, щоб її голос було чутно в усьому світі. Тут хтось завжди має бути першим. Пишаємося, що цього разу першими виявилися саме ми", - наголосили письменники.