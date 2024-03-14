Світовий бестселер "Дюна" вперше можна слухати українською: як це зробити

Чому це важливо і як слухати книгу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на медіасервіс MEGOGO.

Що відомо про аудіверсію бестселера і де її слухати

Аудіокнига дає можливість пригадати всю історію та дізнатися чим закінчиться епопея. Аудіопродукт складається з трьох частин, кожна з яких увійшла в основу сюжету екранізації режисера Дені Вільньова.

Сюжет твору розгортається у галактиці, де політичні і релігійні інтриги переплітаються з боротьбою за контроль над планетою, на якій знаходиться цінний ресурс - прянощі.

Аудіокнигу для MEGOGO AUDIO озвучив актор закадрового озвучення та дублювання Матвій Ніколаєв, відомий ролями в дубляжі фільмів "Флеш" (роль Генерала Зода), "Аватар: Шлях води" (роль Ґарвіна) та "Микита Кожум'яка" (роль троля Троль Тать).

Тривалість аудіокниги - понад 27 годин. Над кастингом, звукозаписом та постпродакшном команда працювала 5 тижнів.

Кадр з фіільму “Дюна"

"Робота зараз має свої нюанси і труднощі. Повітряні тривоги, можливі проблеми з електрикою, постійні тривожні новини тощо. Іноді буває складно абстрагуватися та зануритись у роботу. Але якщо книжка справді цікава - як "Дюна", то в якийсь момент тебе настільки затягує сюжет, що починаєш забувати про все, що поза сторінками. Тоді ти повністю віддаєшся роботі та занурюєшся у вигаданий світ героїв", - поділився Ніколаєв.

Додамо, що українською "Дюну" переклали Анатолій Пітик та Катерина Грицайчук.

Обкладинкою аудіокнижки став постер із другої частини фільму, права на використання якого отримали у студій Legendary and Warner Bros. Ent.

Аудіокнига доступна у розділі "Аудіо" застосунку MEGOGO за цим посиланням.

Як виглядає аудіокнига “Дюна"