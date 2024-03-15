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Наш ответ "Властелину колец". Вышел роман по мотивам украинских мифов: о чем он

Презентация книги "Кий і морозна орда" (фото: пресс-служба)
Автор: Василина Копытко

В Киеве презентовали эпический фэнтези-роман писателя Ника Лисицкого "Кий і морозна орда", созданного по мотивам украинской мифологии.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше о книге и о том, чем она вас может заинтересовать.

Что известно о романе "Кий і морозна орда"

"Кий і морозна орда" - первый роман великой серии "Епічні пригоди міфічних героїв у Багатосвіті". События в ней разворачиваются в новой фантастической вселенной, где живут персонажи древних украинских мифов, легенд и сказок.

Первая книга серии рассказывает о мечтательном юноше Кие, в мире которого случается беда - зима не заканчивается. Со своим товарищем Чугайстром Кий пытается выяснить, почему замешкалась весна. Вместе они отправляются в опасное путешествие, во время которого юноша смело преодолевает все препятствия, борется со страшной Морозной ордой и спасает родную землю.

Книгу презентовали в книжном магазине-кафе "Старого Лева" на Михайловской (фото: пресс-служба)

К слову, в ближайшие несколько недель в Киеве пройдут еще два литературных инвента, посвященных фэнтези "Кий і морозна орда" и украинской мифологии.

Первый - для ценителей фэнтези и книголюбов - состоится 21 марта в книжном магазине "Сенс" на "Арсенальной".

Второй - для детей и их родителей - пройдет 29 марта в книжном магазине "Моя книжкова полиця". На событии Ник раскроет секреты создания новой фантастической вселенной и поисков главного героя. Гости ивента смогут расспросить писателя о книге, приобрести роман с автографом автора и глубже погрузиться в украинскую мифологию.

Презентация книги "Кий і морозна орда" (фото: пресс-служба)

Кто такой Ник Лисицкий

Ник Лисицкий - писатель, креативный продюсер и популяризатор украинской мифологии. Он автор философского фэнтези "Казки для взрослих дітей" и политического детектива "Цезарі".

В 2020 году Ник основал общественную организацию по сохранению и популяризации украинской мифологии "Чарівний світ UA". В течение трех лет под его руководством была создана интерактивная платформа с дополненной реальностью, популярная настольная игра "Чарівний світ. Джерело сили", сценарий анимационного сериала и YouTube-шоу.

Ник Лисицкий (фото: пресс-служба)

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