"Нас могли застрелити": Шаманська зізналася, чому насправді вирішила повернути сина в Україну

Що відомо

Зірка соцмереж зазначила, що після одного інциденту, який трапився в США, зрозуміла, що насправді у світі немає безпечного місця. Адже безпека - це доволі відносне поняття.

"Маю час відповісти на закид, який часто отримую від людей, яких щось там завжди не влаштовує. Певні люди мені закидають те, що в одному зі своїх інтерв'ю я сказала думку, що якщо моїй дитині буде загрожувати небезпека хоча б на 0, 00001 відсоток, то я зроблю все, щоб цього не було, я вбережу свого сина. Я справді так говорила", - пояснила вона.

"Але коли в Америці, на території нашого комплексу, в такій прекрасній Каліфорнії, я чула постріли… Коли туди забігли грабіжники… Ми були в ситуації, коли нас могли застрелити чи підстрелити. Це було дуже небезпечно. Я зрозуміла, що немає безпечного місця у світі", - також озвучила Аліна подробиці цієї історії.

Шаманська висловилася про повернення сина додому (Фото: instagram.com/shamankaa)

Тим не менше, першопричиною її повернення додому стало саме здоров'я, а не робота. Вона хотіла приїхати сюди, аби відновити свій стан. Проте обійшлося без цього, оскільки, за словами Шаманської, її "вилікувала" Батьківщина.

"В першу чергу я в Україну прилетіла лікуватися, відновити своє здоров'я. Перед моїм прильотом ми вже домовлялися з готелями санаторно-лікувального типу, де ти здаєш всі аналізи, де ти на детоксі, тебе капають і оздоровлюють", - сказала вона.

"Чогось конкретного в мене не було, але був "стан мертвого лебедя". Я приїхала в Україну лікуватися, перевіряти своє здоров'я, але вже на другий-третій день перебування тут я була повністю здорова. Мене вилікувала Україна", - зізналася Аліна у stories.

Аліна назвала причину повернення в Україну (Фото: instagram.com/shamankaa)

Нагадаємо, Аліна Шаманська - колишня обраниця актора, коміка та музиканта Руслана Ханумака, який нещодавно виїхав до Америки. Цікаво, що сам він заявляв, що подався до чужої країни аби бути поруч із сином Артуром, який, тепер можна зрозуміти, знаходиться в Україні разом зі своєю мамою.

Шаманська і Ханумак були у шлюбі близько 7 років. На тлі розриву вони стали публічно з'ясовувати стосунки, і раніше Аліна заявляла, що колись таки наважиться розповісти всю правду про розставання з зіркою "Кварталу 95".

Музикант з колишньою дружиною та сином Артуром (Фото: instagram.com/shamankaa)