Шаманська вперше від початку війни повернула сина додому з США: емоційне відео

Аліна Шаманська, блогерка і колишня дружина Руслана Ханумака , показала емоційне відео повернення сина в Україну. Так, відомо, що Артур вперше за останні три роки нарешті приїхав додому та ступив на рідну землю.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зірки повідомляє про це більш детально.

Син Шаманської приїхав в Україну

У ролику можна побачити, як хлопчик виходить з машини й робить перші кроки по українській землі. На його обличчі - неприхована радість та неймовірні емоції від усвідомлення того, що він нарешті вдома після кількох років перебування за кордоном.

Артур радіє, що нарешті приїхав додому (скриншоти)

Реакція мережі

Колеги та шанувальники були зворушені побаченим, а тому залишили під дописом чимало відповідних коментарів. Ось деякі з них:

"На очах сльози скільки щастя в Артурчика"

"До сліз! Які ж у нього щирі емоції щастя!"

"Я розплакалась. Згадала, як сама цілувала з дітьми брудну траву обабіч траси десь біля кордону. Така рідна, найкраща трава. Вітаємо на рідній землі"

"Без сліз на це неможливо дивитись"

"В мене мурахи"

"А чого плачу я? Вітаю з поверненням"

"Як же він мені підняв настрій своєю реакцією"

"Вітаю. Плачу. Ви неймовірні. Як Артурчик радіє. Я в глибині душі знала, що ви приїдете".

Що відомо про перебування Артура за кордоном

Разом із сином Аліна Шаманська виїхала до Америки після початку повномасштабного вторгнення, і там вони мешкали тривалий час. Проте нещодавно блогерка повідомила про повернення на Батьківщину, а тепер додому приїхав і Артур. Сама зірка повернулася сюди близько місяця тому.

Цікаво, що колишній Шаманської, Руслан Ханумак, у липні повідомив про виїзд з України. Він заявляв, що прийняв подібне рішення, щоб бути поруч із сином, який тепер, як можна зрозуміти, повернувся додому. Тоді ж комік, ведучий та актор також зазначав, що має відстрочку через проблеми зі здоров'ям, а тому його виїзд є законним.

Наразі новину про повернення Артура додому Руслан ніяк не прокоментував -, так само як і своє перебування за кордоном. Але на початку липня шоумен ділився емоційним відео, у підписі до якого залишив адресовані сину слова.

Нагадаємо, Шаманська і Ханумак повідомили про розлучення у січні минулого року. Їхні стосунки тривали близько 7 років.