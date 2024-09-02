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Шаманська вперше від початку війни повернула сина додому з США: емоційне відео

Понеділок 02 вересня 2024 13:44
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Шаманська вперше від початку війни повернула сина додому з США: емоційне відео Аліна Шаманська з сином (Фото: instagram.com/shamankaa)
Автор: Любов Блажко

Аліна Шаманська, блогерка і колишня дружина Руслана Ханумака, показала емоційне відео повернення сина в Україну. Так, відомо, що Артур вперше за останні три роки нарешті приїхав додому та ступив на рідну землю.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зірки повідомляє про це більш детально.

Син Шаманської приїхав в Україну

У ролику можна побачити, як хлопчик виходить з машини й робить перші кроки по українській землі. На його обличчі - неприхована радість та неймовірні емоції від усвідомлення того, що він нарешті вдома після кількох років перебування за кордоном.

Шаманська вперше від початку війни повернула сина додому з США: емоційне відеоШаманська вперше від початку війни повернула сина додому з США: емоційне відеоШаманська вперше від початку війни повернула сина додому з США: емоційне відео

Артур радіє, що нарешті приїхав додому (скриншоти)

Реакція мережі

Колеги та шанувальники були зворушені побаченим, а тому залишили під дописом чимало відповідних коментарів. Ось деякі з них:

  • "На очах сльози скільки щастя в Артурчика"
  • "До сліз! Які ж у нього щирі емоції щастя!"
  • "Я розплакалась. Згадала, як сама цілувала з дітьми брудну траву обабіч траси десь біля кордону. Така рідна, найкраща трава. Вітаємо на рідній землі"
  • "Без сліз на це неможливо дивитись"
  • "В мене мурахи"
  • "А чого плачу я? Вітаю з поверненням"
  • "Як же він мені підняв настрій своєю реакцією"
  • "Вітаю. Плачу. Ви неймовірні. Як Артурчик радіє. Я в глибині душі знала, що ви приїдете".

Що відомо про перебування Артура за кордоном

Разом із сином Аліна Шаманська виїхала до Америки після початку повномасштабного вторгнення, і там вони мешкали тривалий час. Проте нещодавно блогерка повідомила про повернення на Батьківщину, а тепер додому приїхав і Артур. Сама зірка повернулася сюди близько місяця тому.

Цікаво, що колишній Шаманської, Руслан Ханумак, у липні повідомив про виїзд з України. Він заявляв, що прийняв подібне рішення, щоб бути поруч із сином, який тепер, як можна зрозуміти, повернувся додому. Тоді ж комік, ведучий та актор також зазначав, що має відстрочку через проблеми зі здоров'ям, а тому його виїзд є законним.

Наразі новину про повернення Артура додому Руслан ніяк не прокоментував -, так само як і своє перебування за кордоном. Але на початку липня шоумен ділився емоційним відео, у підписі до якого залишив адресовані сину слова.

Нагадаємо, Шаманська і Ханумак повідомили про розлучення у січні минулого року. Їхні стосунки тривали близько 7 років.

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Також нещодавно ми писали про те, що Шаманська заговорила про усиновлення дитини.

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Аліна Шаманська Руслан Ханумак Зірки шоу-бізнесу Діти
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