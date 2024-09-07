Волошин заінтригував словами про стосунки з Трінчер

Скандальний блогер Олександр Волошин несподівано висловився про свою колишню дружину Анну Трінчер. Нещодавно співачка заявляла, що не спілкується з ексчоловіком , але нині він заговорив про інше.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про свою колишню Волошин розповів в Stories на своїй сторінці в Instagram .

Так, блогер вирішив поспілкуватися з підписниками та відповідав на їхні питання. І хтось поцікавився, чи підтримала Трінчер свого колишнього на тлі його скандальної втечі з України

Волошин заявив, що його стосунки зі співачкою покращилися. Ба більше, блогер запевняє, що Трінчер його підтримувала.

Волошин раптово висловився про Трінчер (скріншот)

"Аня підтримала. І завдяки цій ситуації ми з нею налагодили контакт", - заявив блогер.

Втім, більше деталей про спілкування з Трінчер Волошин не розкрив. Після розлучення пара рідко говорить про свої стосунки, але й без скандалів не обходилося.

Навесні блогер випустив разом з Артуром Ханумаком шоу, яке багатьом здалося пародією на подкасти їхніх колишніх - Трінчер та Аліни Шаманської. Але потім Волошин запевняв, що це сталося не з його провини.

Трінчер та Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Новою заявою про "налагодження контакту" з колишньою він поставив під сумнів слова самої співачки. Річ у тому, що вона вже коментувала скандали навколо нього й заявляла, що Волошин їй не відповідав.

"Я, чесно кажучи, абсолютно втратила зв'язок із Сашею. Якось розійшлися наші шляхи, на жаль. Коли в нього сталася ця ситуація, мені траплялися нарізки в TikTok, що я його не підтримала. Хоча я йому писала і навіть зателефонувала. Але я відповіді не отримала, можливо, через якісь його власні внутрішні конфлікти зі мною. Я абсолютно нічого не знаю", - говорила Трінчер.