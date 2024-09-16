"Нас могли застрелить": Шаманская призналась, почему на самом деле решила вернуть сына в Украину

Что известно

Звезда соцсетей отметила, что после одного инцидента, случившегося в США, поняла, что на самом деле в мире нет безопасного места. Ведь безопасность - это довольно относительное понятие.

"У меня есть время ответить на упрек, который часто получаю от людей, которых что-то там всегда не устраивает. Определенные люди меня обвиняют в том, что в одном из своих интервью я сказала мнение, что если моему ребенку будет угрожать опасность хотя бы на 0, 00001 процент, то я сделаю все, чтобы этого не было, я защищу своего сына. Я действительно так говорила", - объяснила она.

"Но когда в Америке, на территории нашего комплекса, в такой прекрасной Калифорнии, я слышала выстрелы… Когда туда забежали грабители… Мы были в ситуации, когда нас могли застрелить или подстрелить. Это было очень опасно. Я поняла, что нет безопасного места в мире", - также озвучила Алина подробности этой истории.

Шаманская высказалась о возвращении сына домой (Фото: instagram.com/shamankaa)

Тем не менее, первопричиной ее возвращения домой стало здоровье, а не работа. Она хотела приехать сюда, чтобы восстановить свое состояние. Однако обошлось без этого, поскольку, по словам Шаманской, ее "вылечила" Родина.

"В первую очередь я в Украину прилетела лечиться, восстановить свое здоровье. Перед моим прилетом мы уже договаривались с гостиницами санаторно-лечебного типа, где ты сдаешь все анализы, где ты на детоксикации, тебя капают и оздоравливают", - сказала она.

"Чего-то конкретного у меня не было, но было "состояние мертвого лебедя". Я приехала в Украину лечиться, проверять свое здоровье, но уже на второй-третий день пребывания здесь я была полностью здорова. Меня вылечила Украина", - призналась Алина в stories.

Алина назвала причину возвращения в Украину (Фото: instagram.com/shamankaa)

Напомним, Алина Шаманская - бывшая избранница актера, комика и музыканта Руслана Ханумака, который недавно выехал в Америку. Интересно, что сам он заявлял, что отправился в чужую страну, чтобы быть рядом с сыном Артуром, который, теперь можно понять, находится в Украине вместе со своей мамой.

Шаманская и Ханумак были в браке около 7 лет. На фоне разрыва они стали публично выяснять отношения, и ранее Алина заявляла, что когда-нибудь решится рассказать всю правду о расставании со звездой "Квартала 95".

Музыкант с бывшей супругой и сыном Артуром (Фото: instagram.com/shamankaa)