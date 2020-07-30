Нардеп удивил заявлением о главной проблеме "Укрзализныци" (видео)

Нардеп удивил заявлением о главной проблеме Укрзализныци (фото: РБК-Украина)

"Укрзализныця" подняла тарифы на 54% с 2015 по 2019 год

Народный депутат Сергей Магера прокомментировал главную проблему "Укрзализныци". По его мнению, монополист на рынке железнодорожных перевозок пытается наращивать капитал за счет повышения тарифов на перевозки, а не улучшения логистических возможностей, качества и скорости услуг, чтобы привлечь больше клиентов. По его мнению, "Укрзализныця" нуждается в реформировании.

Как рассказал внефракционный депутат Магера, в компании тарифы выросли больше, чем курс доллара, на 44-46%.

"Что касается "Укрзализныци", чтобы мы четко себе представили, Набсовет управляет "Укрзализныцей" 5 лет – и вот смотрите, с 2015 по 2019 год включительно у нас тарифы выросли на 54%. Это практически в полтора раза. Курс доллара за этот же отрезок вырос всего лишь на 8%-10%. То есть реально у нас Набсовет занимается и видит рецепт в поднятии эффективности этого гигантского монополиста исключительно в повышении тарифов", - отметил нардеп в эфире программы "Час Голованова" на телеканале "Україна 24".

При этом, по его словам, создание такого органа, как Набсовет, вообще является положительным, потому что между монополистом и потребителем нужен какой-то орган, который слышал бы тех грузоперевозчиков, которые пользуются железной дорогой.

"Я уже не буду говорить о том, что "Укрзализныця" - тот монополист, который… просто перезрела ситуация по его реформированию и реструктуризации на отдельные бизнесы, которые будут более прозрачны. Не уверен, что на это пойдет какой-либо из кандидатов (на должность главы УЗ – ред.), потому что на самом деле очень удобно просто повышать тарифы", - подчеркнул Магера.

Нардеп удивил заявлением о главной проблеме "Укрзализныци"

Стоит отметить, что с мнением нардепа согласен и сам глава УЗ. Ранее чиновник заявил, что нынешняя бизнес-модель компании себя изжила, нужна реформа.

Напомним, что ранее Кабмин начал экспериментальный проект е-билета.