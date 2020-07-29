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Кабмин начал экспериментальный проект е-билета

Среда 29 июля 2020 15:07
Кабмин начал экспериментальный проект е-билета
Фото: е-билет (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк, Андрей Козловский

В рамках проекта хотят объединить путешествия "Укрзализныцей" и метрополитен Киева

Кабмин начал экспериментальный проект Единого электронного билета. В рамках пилотного проекта хотят объединить путешествия "Укрзализныцей" и метрополитен Киева.

Соответствующее решение приняли на заседании правительства.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий попросил установить срок реализации пилотного проекта до 30 июня 2021 года.

"Мы разработали этот эксперимент (единый электронный билет, - ред.), уже выходим на пилотное тестирование, чтобы внедрить технологию единого электронного билета, который позволят воспользоваться услугами различных видов транспорта для лучшего планирования путешествия и экономии времени". - отметил он.

В скором времени будут добавлять другие города и виды транспорта, в том числе внутренние авиаперевозки.

Напомним, ранее Владислав Криклий сообщил, что в Киеве готовят к запуску единый электронный билет для метро и другого железнодорожного транспорта.

Кроме того, в Украине готовят запуск единого билета на все виды транспорта.

Также в Киеве уже с октября могут запустить оплату за проезд в транспорте банковской картой.

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