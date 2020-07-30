Нардеп здивував заявою про головну проблему "Укрзалізниці" (відео)

Нардеп здивував заявою про головну проблему Укрзалізниці (фото: РБК-Україна)

"Укрзалізниця" підвищила тарифи на 54% з 2015 по 2019 рік

Народний депутат Сергій Магера прокоментував головну проблему "Укрзалізниці". На його думку, монополіст на ринку залізничних перевезень намагається нарощувати капітал за рахунок підвищення тарифів на перевезення, а не поліпшення логістичних можливостей, якості та швидкості послуг, щоб залучити більше клієнтів. На його думку, "Укрзалізниця" потребує реформування.

Як розповів позафракційний депутат Магера, в компанії тарифи зросли більше, ніж курс долара, на 44-46%.

"Що стосується "Укрзалізниці", щоб ми чітко собі уявили, наглядова рада управляє "Укрзалізницею" 5 років – і ось дивіться, з 2015 по 2019 рік включно у нас тарифи зросли на 54%. Це практично в півтора раза. Курс долара за цей же відрізок зріс лише на 8%-10%. Тобто реально у нас наглядова рада займається і бачить рецепт в підвищенні ефективності цього гігантського монополіста виключно у підвищенні тарифів", - зазначив нардеп в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24".

При цьому, за його словами, створення такого органу, як наглядова рада, взагалі є позитивним, тому що між монополістом та споживачем потрібен якийсь орган, який чув би тих вантажоперевізників, які користуються залізницею.

"Я вже не буду говорити про те, що "Укрзалізниця" - той монополіст, який... просто перезріла ситуація з його реформування і реструктуризацією на окремі бізнеси, які будуть більш прозорі. Не впевнений, що на це піде який-небудь з кандидатів (на посаду голови УЗ – ред.), тому що насправді дуже зручно, просто підвищувати тарифи", - підкреслив Магера.

Нардеп здивував заявою про головну проблему "Укрзалізниці"

Варто відзначити, що з думкою нардепа згоден і сам глава УЗ. Раніше чиновник заявив, що нинішня бізнес-модель компанії себе зжила, потрібна реформа.

Нагадаємо, що раніше Кабмін почав експериментальний проєкт е-квитка.