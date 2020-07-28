Глава УЗ заявил, что нынешняя бизнес-модель компании себя изжила, нужна реформа

Фото: Иван Юрик (nv.ua)

Юрик считает, что УЗ должна перейти на новую модель в течение двух-трех лет

"Укрзализныце" необходима реформа и разделение бизнесов, нынешняя бизнес-модель компании себя изжила.

Об этом заявил и.о. председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик в интервью НВ.

"Невозможно продолжать ту бизнес-модель, на которой сейчас существует компания. Эта модель не имеет права на жизнь. Кризис обнажил дисбалансы, которые ранее были невидимыми наружу, потому что решались внутри компании", - сказал Юрик.

По его словам, до этого времени грузовой бизнес обеспечивал достаточно доходов для УЗ и он финансировал убыточные пассажирские перевозки, инфраструктуру, обновление основных средств.

Юрик убежден, разные направления бизнеса должны быть разделены.

"Надо разделить эти несколько бизнес-вертикалей с отдельными балансами и финансами, которые сейчас объединены в одной корзине Пассажирский бизнес — убыточный, как во всем мире. Он должен покрываться за счет средств государственного и местных бюджетов. Инфраструктурный оператор, фактически оператор пути, всегда будет в государственной собственности. Он должен финансироваться тарифом доступа, который может частично дотироваться из бюджета, как это происходит в странах Западной Европы", - добавил Юрик.

Он так же подчеркнул, все перевозчики должны платить справедливый тариф доступа - и частные перевозчики, и будущие пассажирский и грузовой операторы.

"Наш грузовой оператор должен быть подготовлен не к государственно регулируемому тарифу, а к рыночным отношениям", - отметил Юрик.

Руководитель компании считает, что УЗ должна перейти на новую модель в течение двух-трех лет.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства заявил, что к вопросу реформы "Укрзализныци" вернутся через месяц после окончания карантина, отметив, что сейчас она существует только на бумаге.

По мнению экономиста Бориса Кушнирука, "Укрзализныця" станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых.