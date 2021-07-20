Нардеп пришел в Раду в футболке за 3,5 тысячи: фото политика-модника

Халимон на фото "выхаживал" дорогую футболку около парламентской трибуны, общался с коллегами возле рабочих мест. Маску нардеп решил не надевать, вероятно, чтобы не "портить" образ.

Нардеп Павел Халимон красовался в Раде в дорогой футболке от известного бренда (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

На глобальной платформе для модной индустрии Farfetch можно увидеть такую футболку Boss Hugo Boss с графичным принтом, круглым вырезом, короткими рукавами и прямым подолом из материала 100% хлопок - по цене 103 евро (то есть 3 528 гривен). На сайте указывается, что остался уже только последний экземпляр, и анонсирована новая доставка.

Фото: скрин farfetch.com

38-летний бизнесмен и политик Павел Халимон родом из Чернигова является заместителем главы депутатской фракции партии "Слуга Народа". Также он заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики.

На момент избрания в парламент в 2019 году был финансовым директором ООО "Прометей-Газ 1". Также он был директором компании "Агро-Хаус". До получения мандата нардепа в 2014-м был кандидатом на должность Прилуцкого городского головы, а в 2015-м - кандидатом в депутаты Черниговского облсовета от партии "Наш край". Сейчас Халимон руководит Черниговской областной организации партии "СН".