Нардеп прийшов у Раду у футболці за 3,5 тисячі: фото політика-модника

Халімон на фото "виходжував" дорогу футболку біля парламентської трибуни, спілкувався з колегами біля робочих місць. Маску нардеп вирішив не надягати, ймовірно, щоб не "псувати" образ.

Нардеп Павло Халімон красувався в Раді в дорогій футболці від відомого бренду (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

На глобальній платформі для модної індустрії Farfetch можна побачити таку футболку Boss Hugo Boss з графічним принтом, круглим вирізом, короткими рукавами і прямим подолом з матеріалу 100% бавовна - за ціною 103 євро (тобто 3 528 гривень). На сайті вказується, що залишився вже тільки останній екземпляр, і анонсована нова доставка.

Фото: скрін farfetch.com

38-річний бізнесмен і політик Павло Халімон, родом з Чернігова, є заступником голови депутатської фракції партії "Слуга народу". Також він заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики.

На момент обрання до парламенту в 2019 році був фінансовим директором ТОВ "Прометей-Газ 1". Також він був директором компанії "Агро-Хаус". До отримання мандата нардепа у 2014-му був кандидатом на посаду Прилуцького міського голови, а у 2015-му - кандидатом у депутати Чернігівської облради від партії "Наш край". Зараз Халімон керує Чернігівською обласною організацією партії "СН".