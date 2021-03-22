Депутаты носят в Раду дорогие брендовые сумки: названы заоблачные цены
Нардепы-женщины ходят в Верховную Раду не только в дорогой брендовой одежде, но и с дорогими аксессуарами. Представительниц прекрасного пола часто можно увидеть с сумочками от Chanel, Dior, Saint Laurent и Michael Kors.
Об этом сообщает издание "ТаблоID".
Так, депутат из "Слуги народа" Ольга Коваль уже не первый раз попадается на камеры с элитными сумочками. Она приносила в Раду черную сумочку от Chanel и вот взяла ее снова. Цена такого аксессуара составляет не менее 100 тысяч гривен.
Ольга Коваль (фото: "ТаблоID")
Также с дорогой сумкой в Раду пришла еще одна представительница "Слуги народа" Ольга Савченко. На ней заметили голубую сумочку от Dior, которая стоит более 5 тысяч долларов.
Ольга Савченко (фото: "ТаблоID")
Сумочка от Dior (скриншот)
Также с дорогой сумочкой засветилась депутат от президентской фракции, бывшая бизнесвумен Юлия Диденко. У нее модный аксессуар от Sain Laurent, который стоит почти 2 тысячи евро.
Юлия Диденко (фото: "ТаблоID")
Сумочка от Sain Laurent (скриншот)
В Раде также нашлось несколько поклонниц относительно бюджетного американского бренда Michael Kors. За 7-10 тысяч гривен сумочку могут позволить не только нардепы.
Нардеп с сумочкой от Michael Kors (фото: "ТаблоID")
Сумочка от Michael Kors (скриншот)
Ирина Фриз с сумочкой от Michael Kors (фото: "ТаблоID")
Сумочка от Michael Kors (скриншот)
Напомним, нардеп Ирина Аллахвердиева "выгуляла" в Раду новую модную сумочку за 70 тысяч гривен.
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