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Кива засветился на дорогущем курорте и выложил за отдых 10 тысяч (видео)

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Кемер, Пятница 09 июля 2021 10:23
Кива засветился на дорогущем курорте и выложил за отдых 10 тысяч (видео) Скандальный Илья Кива замечен в Турции (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Скандальный нардеп от "Оппозиционной партии - за жизнь" Илья Кива засветился на отдыхе в одном из самых дорогих отелей анталийского побережья. Он для релакса выбрал пятизвездочный отель Rixos Sungate (городок Бельдиби под Кемером).

Об этом сообщается в Telegram-канале Mayman News, который ведет ветеран АТО Михаил Майман.

"Хорошо живут депутаты ОПЗЖ за наш с вами счет", – прокомментировал свой пост Майман.

Он встретился с народным избранником на пирсе отеля, а потом пошел за ним, задавая ему на ходу вопросы.

Майман поинтересовался, откуда у народного депутата деньги на отдых в люксовом отеле. Интересно, что сам ветеран АТО тоже находится здесь на отдыхе.

"Ты ко мне приехал? Что стержень сломался", - спросил Майман Киву.

Отметим, что Rixos Sungate - является одним из самых дорогих и шикарных отелей Турции на побережье Анталии. Сюда часто приезжают с концертами звезды шоу-бизнеса, а среди отдыхающих можно встретить много знаменитостей.

Конфликт Кива и ветерана АТО

Отметим, что Михаил Майман и скандальный нардеп Илья Кива уже давно являются врагами. В январе 2020 года они подрались в ресторане.

Михаил Майман и Илья Кива подрались в ресторане Киева

Как мы ранее писали, скандальный нардеп от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Илья Кива снова отличился выходкой. На этот раз в центре Киева - на Андреевском спуске он сжег фуражку из сувенирной лавки.

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Илья Кива
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