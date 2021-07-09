Кива засветился на дорогущем курорте и выложил за отдых 10 тысяч (видео)
Скандальный нардеп от "Оппозиционной партии - за жизнь" Илья Кива засветился на отдыхе в одном из самых дорогих отелей анталийского побережья. Он для релакса выбрал пятизвездочный отель Rixos Sungate (городок Бельдиби под Кемером).
Об этом сообщается в Telegram-канале Mayman News, который ведет ветеран АТО Михаил Майман.
"Хорошо живут депутаты ОПЗЖ за наш с вами счет", – прокомментировал свой пост Майман.
Он встретился с народным избранником на пирсе отеля, а потом пошел за ним, задавая ему на ходу вопросы.
Майман поинтересовался, откуда у народного депутата деньги на отдых в люксовом отеле. Интересно, что сам ветеран АТО тоже находится здесь на отдыхе.
"Ты ко мне приехал? Что стержень сломался", - спросил Майман Киву.
Отметим, что Rixos Sungate - является одним из самых дорогих и шикарных отелей Турции на побережье Анталии. Сюда часто приезжают с концертами звезды шоу-бизнеса, а среди отдыхающих можно встретить много знаменитостей.
Конфликт Кива и ветерана АТО
Отметим, что Михаил Майман и скандальный нардеп Илья Кива уже давно являются врагами. В январе 2020 года они подрались в ресторане.
Михаил Майман и Илья Кива подрались в ресторане Киева
Как мы ранее писали, скандальный нардеп от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Илья Кива снова отличился выходкой. На этот раз в центре Киева - на Андреевском спуске он сжег фуражку из сувенирной лавки.