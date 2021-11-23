Как написать письмо во дворец, чтобы герцогиня Кембриджская прислала рождественскую открытку

У принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон нет страницы в Facebook, поэтому нужно будет писать традиционное письмо.

В статье говорится, что при обращении к герцогу и герцогине Кембриджских необходимо использовать титулы "Ваше Королевское Высочество" или "Дорогая мадам".

Обращаться к герцогине по имени недопустимо. Кроме того, письмо должно иметь официальный тон. В нем можно немного рассказать о себе.

Также важно не забыть указать свой обратный адрес и закончить письмо словами "ваш искренне" или "очень искренне".

Куда писать

Адрес для письма герцогине Кембриджской:

The Duchess Of Cambridge

Kensington Palace

London W8 4PU

England

Вы можете написать герцогине о многом. Может быть, вы хотели бы представиться, рассказать о ее благотворительной деятельности и т.д.

Интересно, что королева Великобритании Елизавета II раньше сама просматривала письма, которые приходили на адрес Букингемского дворца. Теперь за нее это делают помощники.

При этом королева тоже иногда отвечает на письма. Конечно, текст составляет не она, но Елизавета II собственноручно подписывает их.