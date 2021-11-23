Як написати листа до палацу, щоб герцогиня Кембриджська надіслала різдвяну листівку

У принца Вільяма і його дружини Кейт Міддлтон немає сторінки в Facebook, тому потрібно буде писати традиційний лист.

У статті йдеться, що при зверненні до герцога і герцогині Кембриджських необхідно використовувати титули "Ваша Королівська Високість" або "Дорога Мадам".

Звертатися до герцогині на ім'я неприпустимо. Крім того, лист повинен мати офіційний тон. У ньому можна трохи розповісти про себе.

Також важливо не забути вказати свою зворотну адресу і закінчити лист словами "ваш щиро" або "дуже щиро".

Куди писати

Адреса для листа герцогині Кембриджській:

The Duchess Of Cambridge

Kensington Palace

London W8 4PU

England

Ви можете написати герцогині багато про що. Можливо, ви хотіли б представитися, розповісти про її благодійну діяльність і т. д.

Цікаво, що королева Великобританії Єлизавета II раніше сама переглядала листи, які приходили на адресу Букінгемського палацу. Тепер за неї це роблять помічники.

При цьому королева теж іноді відповідає на листи. Звичайно, текст складає не вона, але Єлизавета II власноруч підписує їх.