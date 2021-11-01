Елизавета II удивила появлением за рулем авто после проблем со здоровьем

Елизавета II стала чувствовать себя лучше и даже села за руль авто. 95-летняя королева Великобритании ездила на "Ягуаре" по своему поместью в Виндзоре в понедельник, 1 ноября, после того как в ночь на 21 октября оказалась в больнице.

Об этом сообщает британское издание Metro.

На новом фото Елизавета II выглядит здорово и сосредоточенно. Она надела пальто с платком и очками. Королева Великобритании Елизавета II за рулем авто (фото: Ben Cawthra/LNP) Сегодня Елизавета II должна была присутствовать на съезде мировых лидеров в Глазго на саммите COP26, но врачи рекомендовали ей остаться дома и отдыхать около двух недель. По этой причине королева находится дома и проводит встречи только дистанционно через видеосвязь.