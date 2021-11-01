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Елизавета II удивила появлением за рулем авто после проблем со здоровьем

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Британия, Понедельник 01 ноября 2021 18:42
Елизавета II удивила появлением за рулем авто после проблем со здоровьем Фото: Елизавета II (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Елизавета II стала чувствовать себя лучше и даже села за руль авто. 95-летняя королева Великобритании ездила на "Ягуаре" по своему поместью в Виндзоре в понедельник, 1 ноября, после того как в ночь на 21 октября оказалась в больнице.

Об этом сообщает британское издание Metro.

На новом фото Елизавета II выглядит здорово и сосредоточенно. Она надела пальто с платком и очками.

Елизавета II удивила появлением за рулем авто после проблем со здоровьем

Королева Великобритании Елизавета II за рулем авто (фото: Ben Cawthra/LNP)

Сегодня Елизавета II должна была присутствовать на съезде мировых лидеров в Глазго на саммите COP26, но врачи рекомендовали ей остаться дома и отдыхать около двух недель.

По этой причине королева находится дома и проводит встречи только дистанционно через видеосвязь.

Напомним, о состоянии Елизаветы II заговорили после того, как она впервые появилась с тростью на официальном публичном мероприятии. Королева 12 октября, посетила Вестминстерское аббатство вместе со своей единственной дочерью принцессой Анной.

Монарх вышла из машины и сразу же взяла в руки трость. Королева вошла в здание не через центральную дверь, а более коротким маршрутом.

Мы также писали о том, что Принц Гарри и Меган Маркл решили тайно крестить дочь без Елизаветы II. Дело в том, что Герцог и герцогиня Сассекские решили провести обряд в Калифорнии.

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Елизавета II Великобритания
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