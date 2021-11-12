Елизавета II впервые после медосмотра в больнице примет участие в публичных мероприятиях
Елизавета II впервые после медосмотра в больнице примет участие в публичных мероприятиях. В предстоящие выходные она примет участие в церемонии памяти жертв Первой и Второй мировых войн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
В Букингемском дворце подтвердили, что королева посетит воскресную службу памяти в центре Лондона.
Врачи монарха посоветовали Елизавете II отдохнуть до середины ноября после медицинского осмотра в больнице в прошлом месяце.
Представители Букингемского дворца заявили, что королева "твердо намерена" посетить ежегодную церемонию возложения венков, чтобы почтить память погибших соотечественников.
Сын королевы и наследник престола принц Чарльз заверил, что королева чувствует себя хорошо.
Ранее мы писали, что королева Елизавета призвала мир действовать в борьбе с изменениями климата.