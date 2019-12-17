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Накроет дождями: синоптики рассказали, когда в Украине испортится погода

STYLERЖизнь    17.12.2019 - 19:54
Накроет дождями: синоптики рассказали, когда в Украине испортится погода
Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине готовится к очередному резкому изменению

Погода в Украине в среду, 18 декабря, побьет очередные температурные рекорды. Практически во всех областях страны ожидается теплая и солнечная погода, юго-западный ветер практически утихнет. Как сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook, местами ожидается до +15 градусов.

Она рассказала, что над Украиной сейчас находится антициклон Urte, который прогнал дождь и снег.

"Похоже, что завтра окончательно проснутся все медведи, сурки и кто там еще засыпает на зиму. Как можно спать, когда температура воздуха в Украине на протяжении дня достигнет 18 декабря +7 +13 градусов, а на Западе и на Юге ожидается +10 +15 градусов. При таком тепле какие там дожди. Только или солнце, или теплые облака. То есть, осадков завтра не предполагается. Юго-западный ветер будет небольшим, или максимум умеренным", - написала синоптик и добавила, что в Киеве ожидается солнечная и ясная погода, днем до +12 градусов.

Накроет дождями: синоптики рассказали, когда в Украине испортится погодаТакже Диденко рассказала, что такая погода в Украине продержится до конца недели.

"До конца недели в Украине удержится теплая погода. Дожди появятся ближе к субботе", - отметила синоптик.

Как сообщили в Укргидрометцентре, в среду, 18 декабря, в Украине будет тепло, солнечно и ясно. Самая низкая температура воздуха ожидается на востоке и в центре страны – там днем столбики термометров покажут +5 +8 градусов. На юге +10 +12 градусов, на севере до +13 градусов. В западных областях +14 +16 градусов.

Накроет дождями: синоптики рассказали, когда в Украине испортится погода

Карта погоды на 18 декабря

Однако к концу недели температура воздуха резко упадет. Ночью ожидается от 0 до +4 градусов, днем от +4 градусов на востоке страны до +7 +9 градусов на западе. В южных областях до +10 +12 градусов. Кроме того, все области накроет кратковременными и умеренными дождями.

Накроет дождями: синоптики рассказали, когда в Украине испортится погода

Карта погоды на 22 декабря

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