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Синоптики объяснили аномальное потепление в Украине

STYLERЖизнь    16.12.2019 - 21:23
Синоптики объяснили аномальное потепление в Украине
Синоптики объяснили потепление в Украине (фото: РБК-Украина)

Синоптики рассказали, с чем связано резко потепление в Украине посреди декабря

Погода в Украине в ближайшие дни будет по-настоящему весенней - теплой и без осадков. С чем связано аномальное повышение температуры в Украине? Синоптики в комментарии Styler говорят, что причина - в поступлении очень теплой воздушной массы со Средиземного моря и из южной Атлантики.

Специалисты отмечают, что раньше по погоде как в Украине, так и в некоторых других европейских странах наблюдалось так называемое "отставание" на месяц, но на сегодняшний день этот период уже увеличился до полутора месяцев.

По словам синоптиков, температура воздуха в Украине в ближайшее время будет превышать декабрьскую норму на 7-9 градусов. При этом, подчеркивают эксперты, солнечные лучи, которые окутали большую часть нашей страны, не играют роли в потеплении, потому как энергия их сейчас минимальна.

Также синоптики говорят, что как минимум до 21 декабря температура днем и ночью практически на всей территории Украины будет почти одинаковой.

Когда в Украине похолодает?

Если верить прогнозам Гидрометцентра и другим ресурсам, специализирующимся на прогнозе погоды, похолодание до +3 градусов наступит лишь в ближайшую пятницу.

Правда, потом температура снова поднимется, примерно, до +9. Однако с этого дня Киев и другие города Украины ожидают и осадки в виде дождей.

Синоптики объяснили аномальное потепление в Украине

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