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Синоптики резко изменили прогноз погоды на январь 2020

STYLERЖизнь    17.12.2019 - 11:53
Синоптики резко изменили прогноз погоды на январь 2020
Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине в январе может удивить жителей страны

Погода в Украине в январе 2020 может быть не такой суровой, как прогнозируют народные синоптики и некоторые погодные ресурсы в долгосрочных прогнозах. Согласно данным "Метеопрога", январь будет таким же мягким, как и декабрь. А морозы если и будут, то рекорды они точно не поставят.

По информации ресурса, в январе в Украину придет теплый воздух из Средиземноморья, который принесет периоды потепления местами до +10 градусов. При этом дождей в январе ожидается больше, чем снега.

В прогнозе американской модели CFS указано, что отклонение температурных показателей от многолетней нормы составит больше, чем два градуса на плюс. Поэтому январь может удивить украинцев высокими температурами.

Теплые воздушные массы из Европы и из Атлантики обеспечат Украине преимущество теплых дней над периодами похолоданий. При этом миграция циклонов с запада на восток принесет облачность и повышенное количество осадков.

Морозы в январе и феврале все же будут, но признаков того, что минусовая температура в 2020-м году установит антирекорды, нет никаких.

Стоит отметить, что ресурс Gismeteo, который еще вчера предвещал -23 по Киеву в ночь Рождества, также изменил прогноз. Теперь на погодном календаре для столицы значится, что первая декада января будет "плюсовой", а вероятные морозы сместились к началу второй декады.

Синоптики резко изменили прогноз погоды на январь 2020

Погода в Киеве в январе (скрин: gismeteo.ua)

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