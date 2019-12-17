Накриє дощами: синоптики розповіли, коли в Україні зіпсується погода

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні готується до чергового різкого перепаду

Погода в Україні у середу, 18 грудня, поб'є чергові температурні рекорди. Практично у всіх областях країни очікується тепла і сонячна погода, південно-західний вітер практично вщухне. Як повідомляє синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, місцями очікується до +15 градусів.

Вона розповіла, що над Україною зараз знаходиться антициклон Urte, який прогнав дощ і сніг.

"Схоже, що завтра остаточно прокинуться всі ведмеді, бабаки і хто там ще засинає на зиму. Як можна спати, коли температура повітря в Україні протягом дня досягне 18 грудня +7 +13 градусів, а на Заході і на Півдні очікується +10 +15 градусів. При такому теплі які там дощі. Тільки чи сонце, чи теплі хмари. Тобто, завтра опадів не передбачається. Південно-західний вітер буде невеликим, або максимум помірним", - написала синоптик і додала, що в Києві очікується сонячна і ясна погода, вдень до +12 градусів.

Також Діденко розповіла, що така погода в Україні протримається до кінця тижня.

"До кінця тижня в Україні утримається тепла погода. Дощі з'являться ближче до суботи", - зазначила синоптик.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, у середу, 18 грудня, в Україні буде тепло, сонячно і ясно. Найнижча температура повітря очікується на сході і в центрі країни – там удень стовпчики термометрів покажуть +5 +8 градусів. На півдні +10 +12 градусів, на півночі до +13 градусів. У західних областях +14 +16 градусів.

Карта погоди на 18 грудня

Проте до кінця тижня температура повітря різко впаде. Вночі очікується від 0 до +4 градусів, вдень від +4 градусів на сході країни до +7 +9 градусів на заході. У південних областях до +10 +12 градусів. Крім того, всі області накриє короткочасними і помірними дощами.

Карта погоди на 22 грудня