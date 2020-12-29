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Накопительная пенсия станет обязательной с нового года

Вторник 29 декабря 2020 22:35
Накопительная пенсия станет обязательной с нового года
Накопительная пенсия в Украине станет обязательной с 2021 года (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

С 2021 года в Украине изменяется подход к отчислениям в Пенсионный фонд предприятиями с вредными условиями труда. В стране действуют первый и третий уровни пенсионной системы - это солидарная и добровольная накопительная.

Советник министра социальной политики Николай Шамбир рассказал, для каких категорий накопительная пенсия станет обязательной в следующем году. Об этом сообщает "Главком".

С нового года предприятия с вредными условиями труда переходят на обязательную накопительную систему. К таким предприятиям относятся горнодобывающая, железнодорожная отрасли, а также те, которые занимаются черной металлургией и химическим производством.

"Согласно законодательству, предприятие должно возмещать Пенсионному фонду до достижения пенсионного возраста деньги для выплат, и происходит ситуация, когда сокращается предприятие: вместо 6000 рабочих - 300 человек. Понятно, что никаких экономических условий платить эти деньги нет. И получается, что возмещать эти пенсии приходится за счет бюджета, то есть налогоплательщиков. И мы сейчас поменяли эту систему. Взносы будут платить предприятия за то время, когда человек работает. А не потом возмещает, когда некому возмещать", - рассказал советник министра.

Шамбир отметил, что предприятия будут решать или платить деньги, или же улучшать условия труда, чтобы выводить вредные производства.

Напомним, украинцам приготовили приятный сюрприз с пенсиями в 2021 году.

Мы также писали о том, что в Украине планируют трижды пересчитать пенсии - когда и сколько добавят.

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