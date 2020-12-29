Накопичувальна пенсія стане обов'язковою з нового року

Накопичувальна пенсія в Україні стане обов'язковою з 2021 року (колаж: РБК-Україна)

З 2021 року в Україні змінюється підхід до відрахувань до Пенсійного фонду підприємствами з шкідливими умовами праці. У країні діють перший і третій рівні пенсійної системи - це солідарна і добровільна накопичувальна.

Радник міністра соціальної політики Микола Шамбір розповів, для яких категорій накопичувальна пенсія стане обов'язковою в наступному році. Про це повідомляє "Главком".

З нового року підприємства з шкідливими умовами праці переходять на обов'язкову накопичувальну систему. До таких підприємств належать гірничодобувна, залізнична галузі, а також ті, які займаються чорною металургією і хімічним виробництвом.

"Згідно із законодавством, підприємство повинно відшкодовувати Пенсійному фонду до досягнення пенсійного віку гроші для виплат, і відбувається ситуація, коли скорочується підприємство: замість 6000 робітників - 300 осіб. Зрозуміло, що ніяких економічних умов платити ці гроші немає. І виходить, що відшкодовувати ці пенсії доводиться коштом бюджету, тобто платників податків. І ми зараз змінили цю систему. Внески будуть платити підприємства за той час, коли людина працює. А потім не відшкодовує, коли нікому відшкодовувати", - розповів радник міністра.

Шамбір зазначив, що підприємства будуть вирішувати чи платити гроші, або ж покращувати умови праці, щоб виводити шкідливі виробництва.

Нагадаємо, українцям приготували приємний сюрприз з пенсіями у 2021 році.

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