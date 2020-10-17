В Украине пенсионерам будут больше доплачивать: кому именно и сколько

В Украине пенсионеры могут получить прибавку к выплатам за трудовой стаж - плюс 1% от суммы прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан за каждый проработанный сверх нормы год.
При этом размер прибавки при каждом перерасчете прожиточного минимума также будет расти. Об этом передает "Обозреватель".
По словам юриста Александра Плахотника, в декабре 2020-го прибавка за год дополнительного стажа будет увеличена с 17,12 до 17,69 гривны. Уже в 2021 году с июля она подрастет до 18,54 гривны, а с декабря 2021-го - до 19,34 гривны.
Юрист отметил важность именно официальной работы, с оформлением по трудовому договору. Поэтому призвал обращаться к своим работодателям с соответствующей просьбой, чтобы узаконить ваши отношения согласно Трудовому кодексу.
Если шеф не захочет этого делать, стоит задуматься об увольнении, говорит он.
Также юрист напомнил, что все работающие неофициально лишаются возможности получить пенсию и не могут претендовать на больничные, декрет, оплачиваемый отпуск и даже субсидию.
Ранее мы рассказывали, как в Украине в 2021 году поднимутся выплаты пенсионерам.
Напомним также, что недавно украинцам объяснили, как можно оформить пенсию онлайн.