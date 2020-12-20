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Украинцам приготовили приятный сюрприз с пенсиями в 2021: кто будет получать больше

Воскресенье 20 декабря 2020 09:28
Украинцам приготовили приятный сюрприз с пенсиями в 2021: кто будет получать больше
Пенсии в Украине резко повысят в 2021 году (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

В 2021 году в Украине ситуация с минимальными пенсиями будет меняться резко. Власти анонсировали прибавку к минимальной выплате около 400 гривен. Уже в апреле украинцев будет ожидать индексация пенсий. Как будет меняться сумма выплат, и какие категории смогут получать больше – рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Пенсии в Украине планируют повышать в следующем году в несколько этапов. По данным чиновницы, еще в первый квартал 2021 года украинские пенсионеры получат прибавку в 400 гривен к минимальным выплатам. Об этом Лазебная рассказала в эфире телеканала "Украина24".

"Программа повышения пенсий будет идти в следующем году в несколько этапов. Первое – в связи с тем, что повышается пенсия для людей, которым 65 лет и полный стаж. Минимальная выплата растет на 400 грн – сейчас 2000 грн, будет 2400", – объясняет Лабезная.

С середины лета пенсионеров старше 75 лет ждет аналогичная прибавка к выплатам. Все остальные категории пенсионеров должна коснуться апрельская индексация, а также перерасчеты из-за изменения прожиточного минимума.

"Потом у нас будет индексация пенсий, потом будет повышение работающим пенсионерам, автоматический перерасчет в апреле. В июле будет программа повышения пенсий для возраста 75+, повышается на 400 грн, и два перерасчета минимальных пенсий в связи с прожиточным минимумом – с июля и декабря", – сообщила глава Минсоцполитики.

Как отметила Лазебная, "очень важно в следующем году сделать индексацию пенсий".

Напомним, недавно мы сообщали о том, что получателей субсидий ждут новые проверки.

А также рассказывали о том, что в Украине планируют трижды пересчитать пенсии – когда и сколько добавят.

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