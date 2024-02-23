У Нафтогазі розповіли, що обов'язково треба зробити, інакше будуть проблеми із платіжками

У Нафтогазі нагадали споживачам про те, що у разі зміни прізвища, номера телефона або електронної пошти, потрібно обов'язково актуалізувати цю інформацію у базі газопостачальній компанії, щоб вона відображалась у платіжках.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Нафтогазу у Facebook.
"Відтепер достатньо зробити три прості кроки, щоб оновити персональні дані на сайті. Перевірити та ввести актуальну інформацію можна легко та зручно у розділі "Клієнтам", а тоді вибрати "Актуалізація даних", - пояснюють у компанії.
Інструкція:
Це допоможе вам отримувати:
У Нафтогазі наголошують, що обробка персональних даних відбуватиметься із чітким дотриманням Закону України "Про захист персональних даних".
Показники лічильника потрібно передавати до 5 числа щомісяця. Це можна робити онлайн в особистому кабінеті. Споживачі "Нафтогазу" з Харківської, Дніпровської, Кропивницької філій також можуть передати показники лічильника газу онлайн за посиланням.
Також показники лічильника можна передати:
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