У Нафтогазі розповіли, що обов'язково треба зробити, інакше будуть проблеми із платіжками

Читайте також про те, як вибрати правильний лічильник газу, щоб не переплачувати за його споживання.

Раніше ми писали про те, що дехто з українців може отримати 100% знижку на комуналку.

Нещодавно ми писали про те, що адвокат пояснив, що не так із платіжками за доставку газу.