Пенсіонери в Україні зможуть отримати 100% знижки на комуналку: хто саме та як

Згідно з чинним законодавством, певні українські пенсіонери мають можливість бути звільненими від сплати комунальних послуг. Це передбачено для тих осіб, які відповідають певним критеріям.

Хто саме отримає пільгу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Пенсійний фонд.

Хто може отримати знижку

Знижка надається на послуги житлово-комунального господарства, а також на придбання твердого рідкого палива та зрідженого газу.

Однією з основних умов є проживання пенсіонера у сільській місцевості. Також важливо, щоб фінансовий стан особи визначався як недостатній. Іншими словами, середньомісячний дохід домогосподарства за останні пів року, розрахований на одну особу, не повинен перевищувати визначену суму доходу, яка надає право на соціальні податкові пільги.

Право на пільгу мають колишні:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв, бібліотек;

працівники державних та комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Зазначимо, що членам сім’ї пільговика зазначена пільга не надається.

Як оформити знижку

Подати заяву та необхідні документи до Фонду можна в один із способів:

особисто, через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

поштою, на адресу органу Фонду;

online – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійний фонд чи через портал Дія.

Пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців, в розрахунку на одну особу, не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу.

Пільга надається протягом дванадцяти місяців з місяця визначення такого права.