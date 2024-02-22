"Це звичайний розвод": адвокат розповів, що не так з платежами за доставку газу

В Україні починаючи з 2020 року громадяни отримують два окремі рахунки за газ: один за спожитий газ, другий - за послугу з його доставки. Адвокат розповів, що зараз працівники газової служби можуть пропонувати вам на ще один бонусний тариф.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал адвоката Романа Сімутіна .

Деталі

За словами фахівця, ви можете своєчасно сплачувати комунальні платежі за газ. Однак, працівники газової служби можуть добровільно підписати вас на щомісячні пожертви в ім’я послуги розподілу природного газу - "таку собі заяву-приєднання".

"Нещодавно її принесли й мені, а зараз погрожують здійснити заходи щодо припинення розподілу газу у разі незгоди приєднатися до умов договору", - зазначив Роман Сімутін.

Приклад ситуації

На Волині жінці нарахували понад 10 000 грн боргу за доставку газу. Жінка його не сплатила, тож "Волиньгаз" вирішив судитися.

В ході судового розгляду з’ясувалося, що в документах банально відсутній підпис, що споживачка ознайомилася, підписала й уклала договір надання послуги з доставки газу.

Також суд встановив, що постанови НКРЕКП, на підставі яких розрахували борг споживачки, не зареєстровані в Мін’юсті, як того вимагає Конституція. Оскільки вони не зареєстровані, то чинності не набули.

Тому вказаний у них тариф не є обов’язковим для споживача, якщо той із ним не погодився.

Закон "Про ринок природного газу" не передбачає обов’язок споживачів укладати договір розподілу, оскільки споживач не є стороною цього договору.

В результаті суд відмовив "Волиньгазу" у стягненні боргу.

Що варто знати

Адвокат каже, що так звана "заявка на підключення" - це звичайнісінький "розвод". Все тому, що ви маєте підписувати договір, а вам приносять звичайну заявку про приєднання.

А договір не приносять, бо в такий спосіб вони хочуть уникнути недоговірних відносин. Тому неможливо вимагати оплату за щось, якщо між вами відсутній погоджений і підписаний договір.

Однак, працівники газової служби можуть заявляти, що все законно і це звичайний додаток.

"Нічого подібного. Повинна бути додаткова угода, а не якась заява-приєднання до умов договору розподілу природного газу. Не ведіться на це. А ще підкреслю, що навіть у цій заяві, яку принесли й мені додому, вони вказали вдвічі завищені планові об’єми споживання - лохотрон ще той", - додав фахівець.