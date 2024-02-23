В Нафтогазе рассказали, что обязательно нужно сделать, иначе будут проблемы с платежками

В Нафтогазе напомнили потребителям о том, что в случае изменения фамилии, номера телефона или электронной почты, нужно обязательно актуализировать эту информацию в базе газоснабжающей компании, чтобы она отображалась в платежках.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Нафтогаза" в Facebook.
"Отныне достаточно сделать три простых шага, чтобы обновить персональные данные на сайте. Проверить и ввести актуальную информацию можно легко и удобно в разделе "Клиентам", а затем выбрать "Актуализация данных", - объясняют в компании.
Инструкция:
Это поможет вам получать:
В Нафтогазе подчеркивают, что обработка персональных данных будет производиться с четким соблюдением Закона Украины "О защите персональных данных".
Показатели счетчика следует передавать до 5 числа каждого месяца. Это можно делать онлайн в личном кабинете. Потребители "Нефтегаза" из Харьковского, Днепровского, Кропивницкого филиалов также могут передать показатели счетчика газа онлайн по ссылке.
Также показатели счетчика можно передать:
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