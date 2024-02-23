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В Нафтогазе рассказали, что обязательно нужно сделать, иначе будут проблемы с платежками

При изменении персональных данных нужно их обновить в Нафтогазе (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В Нафтогазе напомнили потребителям о том, что в случае изменения фамилии, номера телефона или электронной почты, нужно обязательно актуализировать эту информацию в базе газоснабжающей компании, чтобы она отображалась в платежках.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Нафтогаза" в Facebook.

Как актуализировать свои данные на сайте Нафтогаза

"Отныне достаточно сделать три простых шага, чтобы обновить персональные данные на сайте. Проверить и ввести актуальную информацию можно легко и удобно в разделе "Клиентам", а затем выбрать "Актуализация данных", - объясняют в компании.

Инструкция:

  • создайте запрос
  • предоставьте необходимые документы
  • подпишите заявление онлайн

Это поможет вам получать:

  • актуальную информацию по лицевому счету
  • правильные начисления за потребленный газ
  • быстрый доступ к онлайн сервисам и передаче показаний
  • корректное и своевременное информирование
  • улучшенный уровень обслуживания

В Нафтогазе подчеркивают, что обработка персональных данных будет производиться с четким соблюдением Закона Украины "О защите персональных данных".

Как актуализировать свои данные (скриншот)

Как правильно передавать показатели счетчика

Показатели счетчика следует передавать до 5 числа каждого месяца. Это можно делать онлайн в личном кабинете. Потребители "Нефтегаза" из Харьковского, Днепровского, Кропивницкого филиалов также могут передать показатели счетчика газа онлайн по ссылке.

Также показатели счетчика можно передать:

  • через сайт
  • отправить SMS-сообщение на номер 4647
  • через чат-боты в Telegram, Viber и Messenger
  • по телефону: +38 066 300 28 88; +38 098 300 28 88; +38 093 300 28 88

Читайте также о том, как выбрать правильный счетчик газа, чтобы не переплачивать за его потребление.

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