Українцям розповіли, як вибрати правильний лічильник, щоб не переплачувати за газ
Для того, щоб сплачувати за фактичне споживання газу, українцям треба встановити лічильник на нього. Важливо вибрати правильний пристрій.
Про те, як вибрати правильний пристрій, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Нафтогаз Україна.
Які бувають лічильники
Мембранні (камерні) лічильники - це найпопулярніша побутова модель. Вона легка в монтажі, безпечна та стійка до зношування. Ще одна перевага - низька ціна на пристрій. Проте ці прилади чутливі до низьких температур і створюють сторонній шум при роботі. Через вплив холоду лічильник може вести неточний облік спожитого газу.
Роторні лічильник - вони менші та дешевші за попередній варіант, але не популярні серед користувачів. Ці пристрої чутливі до домішок газу, які можуть забруднювати механізм. А ще вони шумлять і є вибухонебезпечними.
Електронні лічильники - вони компактні, точно вимірюють спожитий газ, легкі у встановленні і не створюють багато шуму при роботі. Недоліком цього пристрою є його ціна, він дорожчий за два попередні варіанти, а також його складно ремонтувати.
Смартлічильники - ці прилади поєднують лічильник та електронний модуль з Wi-Fi модемом. Вони автоматично передають показники оператору, точно і вчасно виявляють втрату газу.
Що врахувати при виборі лічильника
Перш за все споживачам слід враховувати сторону, з якої до будинку чи квартири під’єднуватиметься газ. Відповідно, треба купувати моделі з лівим чи правим підключенням. Інакше пристрій встановлять у неправильному положенні й знімати показання вам буде незручно.
Також треба порахувати кількість приладів, що працюють на газу. А вже відштовхуючись від цього, вибирати лічильник за пропускною спроможністю.
При цьому у Нафтогазі наголошують, що перед покупкою приладу обліку слід звернутися до представника вашого оператора газорозподільних мереж, щоб отримати детальну консультацію.
Якою має бути пропускна спроможність приладу і типорозмір
Для квартир і будинків споживачам достатньо буде установити побутовий лічильник із пропускною спроможністю до 6 куб. м/год.
Порахуйте скільки газових приладів у вас вдома і яку кількість газу вони разом споживатимуть за годину. Цю інформацію можна перевірити в інструкції до техніки. Використовуючи ці дані, виберіть відповідний прилад за показниками із таблиці.
Як вибрати лічильник (скриншот)
Додамо, що в середньому лічильник служать 20-25 років за ідеальних умов без впливу негативних факторів. Періодично прилад треба здавати на повірку. Залежно від класу лічильника вона здійснюється один раз на 2 або 8 років, згідно з чинним законодавством.
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