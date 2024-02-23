У Нафтогазі розповіли, що обов'язково треба зробити, інакше будуть проблеми із платіжками
У Нафтогазі нагадали споживачам про те, що у разі зміни прізвища, номера телефона або електронної пошти, потрібно обов'язково актуалізувати цю інформацію у базі газопостачальній компанії, щоб вона відображалась у платіжках.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Нафтогазу у Facebook.
Як актуалізувати свої дані на сайті Нафтогазу
"Відтепер достатньо зробити три прості кроки, щоб оновити персональні дані на сайті. Перевірити та ввести актуальну інформацію можна легко та зручно у розділі "Клієнтам", а тоді вибрати "Актуалізація даних", - пояснюють у компанії.
Інструкція:
- створіть запит
- надайте необхідні документи
- підпишіть заяву онлайн
Це допоможе вам отримувати:
- актуальну інформацію за особовим рахунком
- правильні нарахування за спожитий газ
- швидкий доступ до онлайн сервісів та передачі показань
- коректне та своєчасне інформування
- покращений рівень обслуговування
У Нафтогазі наголошують, що обробка персональних даних відбуватиметься із чітким дотриманням Закону України "Про захист персональних даних".
Як актуалізувати свої дані (скриншот)
Як правильно передавати показники лічильника
Показники лічильника потрібно передавати до 5 числа щомісяця. Це можна робити онлайн в особистому кабінеті. Споживачі "Нафтогазу" з Харківської, Дніпровської, Кропивницької філій також можуть передати показники лічильника газу онлайн за посиланням.
Також показники лічильника можна передати:
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