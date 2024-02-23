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У Нафтогазі розповіли, що обов'язково треба зробити, інакше будуть проблеми із платіжками

П'ятниця 23 лютого 2024 14:23
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У Нафтогазі розповіли, що обов'язково треба зробити, інакше будуть проблеми із платіжками При зміні персональних даних треба їх оновити у Нафтогазі (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У Нафтогазі нагадали споживачам про те, що у разі зміни прізвища, номера телефона або електронної пошти, потрібно обов'язково актуалізувати цю інформацію у базі газопостачальній компанії, щоб вона відображалась у платіжках.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Нафтогазу у Facebook.

Як актуалізувати свої дані на сайті Нафтогазу

"Відтепер достатньо зробити три прості кроки, щоб оновити персональні дані на сайті. Перевірити та ввести актуальну інформацію можна легко та зручно у розділі "Клієнтам", а тоді вибрати "Актуалізація даних", - пояснюють у компанії.

Інструкція:

  • створіть запит
  • надайте необхідні документи
  • підпишіть заяву онлайн

Це допоможе вам отримувати:

  • актуальну інформацію за особовим рахунком
  • правильні нарахування за спожитий газ
  • швидкий доступ до онлайн сервісів та передачі показань
  • коректне та своєчасне інформування
  • покращений рівень обслуговування

У Нафтогазі наголошують, що обробка персональних даних відбуватиметься із чітким дотриманням Закону України "Про захист персональних даних".

У Нафтогазі розповіли, що обов'язково треба зробити, інакше будуть проблеми із платіжкамиЯк актуалізувати свої дані (скриншот)

Як правильно передавати показники лічильника

Показники лічильника потрібно передавати до 5 числа щомісяця. Це можна робити онлайн в особистому кабінеті. Споживачі "Нафтогазу" з Харківської, Дніпровської, Кропивницької філій також можуть передати показники лічильника газу онлайн за посиланням.

Також показники лічильника можна передати:

  • через сайт
  • відправити SMS-повідомлення на номер 4647
  • через чат-боти у Telegram, Viber та Messenger
  • телефоном: +38 066 300 28 88; +38 098 300 28 88; +38 093 300 28 88

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