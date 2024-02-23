У Нафтогазі розповіли, що обов'язково треба зробити, інакше будуть проблеми із платіжками

При зміні персональних даних треба їх оновити у Нафтогазі (фото: Freepik)

У Нафтогазі нагадали споживачам про те, що у разі зміни прізвища, номера телефона або електронної пошти, потрібно обов'язково актуалізувати цю інформацію у базі газопостачальній компанії, щоб вона відображалась у платіжках.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Нафтогазу у Facebook.