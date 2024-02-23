ua en ru
Пт, 23 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Нафтогазе рассказали, что обязательно нужно сделать, иначе будут проблемы с платежками

Пятница 23 февраля 2024 14:23
UA EN RU
В Нафтогазе рассказали, что обязательно нужно сделать, иначе будут проблемы с платежками При изменении персональных данных нужно их обновить в Нафтогазе (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В Нафтогазе напомнили потребителям о том, что в случае изменения фамилии, номера телефона или электронной почты, нужно обязательно актуализировать эту информацию в базе газоснабжающей компании, чтобы она отображалась в платежках.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Нафтогаза" в Facebook.

Как актуализировать свои данные на сайте Нафтогаза

"Отныне достаточно сделать три простых шага, чтобы обновить персональные данные на сайте. Проверить и ввести актуальную информацию можно легко и удобно в разделе "Клиентам", а затем выбрать "Актуализация данных", - объясняют в компании.

Инструкция:

  • создайте запрос
  • предоставьте необходимые документы
  • подпишите заявление онлайн

Это поможет вам получать:

  • актуальную информацию по лицевому счету
  • правильные начисления за потребленный газ
  • быстрый доступ к онлайн сервисам и передаче показаний
  • корректное и своевременное информирование
  • улучшенный уровень обслуживания

В Нафтогазе подчеркивают, что обработка персональных данных будет производиться с четким соблюдением Закона Украины "О защите персональных данных".

В Нафтогазе рассказали, что обязательно нужно сделать, иначе будут проблемы с платежкамиКак актуализировать свои данные (скриншот)

Как правильно передавать показатели счетчика

Показатели счетчика следует передавать до 5 числа каждого месяца. Это можно делать онлайн в личном кабинете. Потребители "Нефтегаза" из Харьковского, Днепровского, Кропивницкого филиалов также могут передать показатели счетчика газа онлайн по ссылке.

Также показатели счетчика можно передать:

  • через сайт
  • отправить SMS-сообщение на номер 4647
  • через чат-боты в Telegram, Viber и Messenger
  • по телефону: +38 066 300 28 88; +38 098 300 28 88; +38 093 300 28 88

Читайте также о том, как выбрать правильный счетчик газа, чтобы не переплачивать за его потребление.

Ранее мы писали о том, что некоторые украинцы могут получить 100% скидку на коммуналку.

Недавно мы писали о том, что адвокат объяснил, что не столько с платежками за доставку газа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины Коммунальные платежи
NEWS
Выборы, Залужный, США и путь к миру. Что Зеленский рассказал FOX News у линии фронта
Выборы, Залужный, США и путь к миру. Что Зеленский рассказал FOX News у линии фронта