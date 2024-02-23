В Нафтогазе рассказали, что обязательно нужно сделать, иначе будут проблемы с платежками

При изменении персональных данных нужно их обновить в Нафтогазе (фото: Freepik)

В Нафтогазе напомнили потребителям о том, что в случае изменения фамилии, номера телефона или электронной почты, нужно обязательно актуализировать эту информацию в базе газоснабжающей компании, чтобы она отображалась в платежках.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Нафтогаза" в Facebook.