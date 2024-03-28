Українцям сказали, кому обов'язково треба переоформити документи на газопостачання

У Нафтогазі пояснили, що українці, які придбали нове житло або отримали нерухомість у спадок, повинні переоформити документи на газопостачання.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Нафтогазу у Facebook.
"Перше, що вам потрібно, - це ЕІС-код (починається з 56ХМ...), який можна знайти на рахунку за спожитий газ або за доставку (розподіл) газу", - пояснюють у компанії.
Після цього зберіть пакет документів:
Додатково може знадобитись:
Після зібраних документів оберіть один зі способів їх подачі:
"Оновлену інформацію ви зможете переглянути у своєму особистому кабінеті на my.gas.ua або в наступному рахунку за газ", - пояснюють у Нафтогазі.
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