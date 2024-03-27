Скільки будемо платити за газ з 1 квітня: чи зміниться тариф

В Україні тариф на газ залишиться незмінним принаймні до 30 квітня.

Скільки будемо платити наступного місяця, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) посилаючись на Нафтогаз.

Що треба знати про оплату за газ

З початку квітня, аналогічно до березня, мешканці країни будуть платити 7,96 грн за кубометр природного газу. Це стосується майже 98% населення, яке користується послугами "Нафтогазу", відомо, що цими послугами користується 12,4 мільйони українців.

Тариф, встановлений "Нафтогазом", залишається незмінним до кінця квітня, і також становить 7,96 грн.

Однак приблизно 2% населення використовує послуги інших постачальників газу, тому їх тариф може відрізнятися від того, що пропонує "Нафтогаз". У квітні ці тарифи залишатимуться сталі для всіх постачальників.

Хоча теоретично ціни на газ можуть змінитися в квітні, причин для підвищення немає.

Україна, маючи власний видобуток, забезпечує свої потреби, а зменшення кількості промислових споживачів також впливає на ціни. Крім того, на газовій біржі ціни за останній рік знизилися, зменшившись з 15,1 тис. до 11,29 тис. грн за тисячу кубометрів газу. Таким чином, підстав для зміни цін немає.

Раніше уряд заявляв, що під час воєнного стану та протягом шести місяців після нього тарифи на газ не переглядатимуться.

Хоча вартість електроенергії зросла минулого літа, ситуація з газом залишається стабільною, забезпечивши собою свої потреби в майже повному обсязі власним видобутком.