Украинцам сказали, кому обязательно нужно переоформить документы на газоснабжение

В "Нафтогазе" объяснили, что украинцы, которые купили новое жилье или получили недвижимость в наследство, должны переоформить документы на газоснабжение.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Нафтогаза" в Facebook.
"Первое, что вам нужно - это ЭИС-код (начинается с 56ХМ...), который можно найти на счете за потребленный газ или за доставку (распределение) газа", - объясняют в компании.
После этого соберите пакет документов:
Дополнительно может потребоваться:
После собранных документов выберите один из способов их подачи:
"Обновленную информацию вы сможете просмотреть в своем личном кабинете на my.gas.ua или в следующем счете за газ", - объясняют в "Нафтогазе".
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Раньше мы писали о том, сколько будем платить за газ с 1 апреля.