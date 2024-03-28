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Украинцам сказали, кому обязательно нужно переоформить документы на газоснабжение

Как переоформить документы (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В "Нафтогазе" объяснили, что украинцы, которые купили новое жилье или получили недвижимость в наследство, должны переоформить документы на газоснабжение.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Нафтогаза" в Facebook.

Как переоформить документы на газоснабжение

"Первое, что вам нужно - это ЭИС-код (начинается с 56ХМ...), который можно найти на счете за потребленный газ или за доставку (распределение) газа", - объясняют в компании.​

После этого соберите пакет документов:

  • ваш ИНН (РНОКПП)
  • паспорт или ID-карта со справкой о регистрации места жительства
  • документ, подтверждающий право собственности на жилье
  • заполненное заявление-присоединение (шаблон можно скачать с сайта)
  • согласие совладельцев, если жилье имеет несколько владельцев

Дополнительно может потребоваться:

  • счет за газ, если нужно уточнить ЭИС-код или другие детали
  • свидетельство об изменении фамилии или справка об изменении названия улицы, если актуальные данные отличаются от указанных в вашем документе о праве собственности

Как передать документы "Нафтогазу"

После собранных документов выберите один из способов их подачи:

  • отправьте сканы или фото документов на client@gas.ua
  • отправьте копии по адресу г. Кропивницкий, ул. Соборная, 1А, в "ООО "ГК "Нафтогаз Украины"
  • посетите ближайшее отделение ПУМБ с оригиналами документов

"Обновленную информацию вы сможете просмотреть в своем личном кабинете на my.gas.ua или в следующем счете за газ", - объясняют в "Нафтогазе".

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