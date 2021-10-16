В "Нафтогазе" объяснили, какие потребители могут переплачивать за газ в 2-3 раза

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко высказался о ценах на газ для населения, и объяснил, какие категории потребителей рискуют платить за "голубое топливо" значительно больше.

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера ".

Витренко заверил, что "Нафтогаз" не планирует повышать цены на газ для нужд граждан зимой 2021-2022, и стоимость - фиксированная.

"Мы, продавая газ по цене 7,42 гривны для нужд населения делаем так, чтобы цена на газ для нужд населения этой зимой не поднимется", - подчеркнул он.

В то же время Витренко обратил внимание, что для других потребителей (в частности, бюджетных организаций) ситуация с тарифами значительно сложнее.

"Когда цены на рынке начали повышать очень быстро выяснилось, что большинство поставщиков - это негосударственные компании, они являются ненадежными поставщиками, они не выполняют свои обязательства", - говорит руководитель национальной акционерной компании.

Он также добавил, что в НАК делают так, чтобы учреждения сейчас смогли покупать газ "у надежного поставщика, такого, как "Нафтогаз", по цене в 2-3 раза ниже, чем текущая спотовая или месячная цена".

"Чтобы они покупали по фиксированной и прогнозируемой цене", - заключил Витренко.

Добавим, что перед этим в "Нафтогазе" высказались об отопительном сезоне в Украине в случае запуска "Северного потока-2".

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