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В "Нафтогазе" объяснили, какие потребители могут переплачивать за газ в 2-3 раза

Новина українською →
Суббота 16 октября 2021 08:08
В "Нафтогазе" объяснили, какие потребители могут переплачивать за газ в 2-3 раза Коллаж РБК-Украина: в "Нафтогазе" высказались о ценах на газ этой зимой
Автор: Владимир Костырин

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украина" Юрий Витренко высказался о ценах на газ для населения, и объяснил, какие категории потребителей рискуют платить за "голубое топливо" значительно больше.

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Витренко заверил, что "Нафтогаз" не планирует повышать цены на газ для нужд граждан зимой 2021-2022, и стоимость - фиксированная.

"Мы, продавая газ по цене 7,42 гривны для нужд населения делаем так, чтобы цена на газ для нужд населения этой зимой не поднимется", - подчеркнул он.

В то же время Витренко обратил внимание, что для других потребителей (в частности, бюджетных организаций) ситуация с тарифами значительно сложнее.

"Когда цены на рынке начали повышать очень быстро выяснилось, что большинство поставщиков - это негосударственные компании, они являются ненадежными поставщиками, они не выполняют свои обязательства", - говорит руководитель национальной акционерной компании.

Он также добавил, что в НАК делают так, чтобы учреждения сейчас смогли покупать газ "у надежного поставщика, такого, как "Нафтогаз", по цене в 2-3 раза ниже, чем текущая спотовая или месячная цена".

"Чтобы они покупали по фиксированной и прогнозируемой цене", - заключил Витренко.

Добавим, что перед этим в "Нафтогазе" высказались об отопительном сезоне в Украине в случае запуска "Северного потока-2".

В предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" рассказали, как украинцы спасали евреев во время Холокоста.


Также бывший министр финансов Украины и экс-секретарь СНБО Украины Александр Данилюк объяснил "свои офшоры".


Эксперт ЮНИСЕФ в Украине Екатерина Булавинова ответила: почему есть медики, которые отказываются от вакцинации и рассказала, кому нельзя делать прививки.


А еще украинцы высказались на тему того, должен ли Зеленский после скандала с офшорами объяснить все народу.


В том же выпуске Давид Арахамия прокомментировал, что "слуги" решали в Трускавце, кого еще заменят и чувствуют ли уже внутреннее движение во фракции.

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Юрий Витренко Нафтогаз Украины Цена на газ Тарифы на ЖКХ
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