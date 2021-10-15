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Готовимся к худшему: "Нафтогаз" об отопительном сезоне в случае запуска "Северного потока-2"

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Киев, Пятница 15 октября 2021 15:52
Готовимся к худшему: "Нафтогаз" об отопительном сезоне в случае запуска "Северного потока-2" Фото: председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко (facebook com YVitrenko)
Автор: Дмитрий Кузнецов

"Нафтогаз Украины" готовится к прохождению зимнего сезона в Украине в случае запуска российского газопровода "Северный поток-2". У компании есть план действий для такого сценария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы НАК Юрия Витренко.

По его словам, худший вариант - это полная остановка транзита российского газа через Украину и запуск Северного потока-2.

"Газа в Европе больше не станет, но при этом у нас возникнут технические проблемы, и вырастет цена газа в Словакии, где мы его покупаем", - пояснил Витренко.

Для такого сценария в НАК моделируют разные сценарии.

"Сколько газа в подземке, когда его можно поднять, а когда в подземках ограниченная мощность поднимать, который у нас добычу, какие ограничения, сколько газа нужно взять из трубы, сколько - подать, и так далее... И планируем, как пройти этот отопительный сезон, в частности, обеспечить потребности в газе всех наших клиентов", - добавил Витренко.

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Северный поток-2 Нафтогаз Украины
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