Не начислили 6500 от государства: куда обращаться украинцам

В Украине с первых дней войны была запущена специальная помощь жителям страны, которые остались без работы и средств существования в результате военных действий.
Сумма этого пособия составила 6500 гривен и все заявки нужно было отправить до 1 апреля. Однако часть украинцев до сих пор средства не получили.
Куда обращаться украинцам, которым до сих пор не начислили 6500 по программе еПідтримка – читайте ниже.
Помощь по программе еПідтримка могли оформить все застрахованные граждане Украины, которые работали на условиях трудового договора (контракта), гиг-контракта, иного гражданско-правового договора, по другим основаниям, предусмотренным законом, и некоторые физические лица-предприниматели.
Помощь начислялась жителям Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областей и города Киева.
Все денежные средства должны были быть зачислены на счет в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления. Стоит отметить, что 10 дней – из расчета рабочих дней и без учета выходных.
Сумма выплаты составляет 6500 гривен, и она выплачивается один раз. Налоги с этой суммы не взимаются.
За начисление этой помощи отвечает Министерство экономики Украины. При формировании Реестра получателей помощи использовались также ведомости, предоставленные Пенсионным фондом Украины с учетом информации Государственной налоговой службы Украины.
Средства на счета украинских банков, которые были указаны при оформлении заявки, поступают из Минэкономики.
Если вам в помощи было по какой-то причине отказано – обратитесь в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины.
Если вы оформили помощь с помощью портала Дия до 31 марта 2022 года, но деньги в указанный срок так и не поступили, то нужно обратиться в Министерство экономики Украины по номеру: +38 (044)253 61 36. Также на сайте министерства можно оставить форму обратной связи.
Напомним, ранее мы писали о том, какое пособие по безработице платят во время войны и как его получить.
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