Не начислили 6500 от государства: куда обращаться украинцам

Кто имел право получить эту помощь

Помощь по программе еПідтримка могли оформить все застрахованные граждане Украины, которые работали на условиях трудового договора (контракта), гиг-контракта, иного гражданско-правового договора, по другим основаниям, предусмотренным законом, и некоторые физические лица-предприниматели.

Помощь начислялась жителям Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областей и города Киева.

Все денежные средства должны были быть зачислены на счет в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления. Стоит отметить, что 10 дней – из расчета рабочих дней и без учета выходных.

Сумма выплаты составляет 6500 гривен, и она выплачивается один раз. Налоги с этой суммы не взимаются.

Куда обращаться, если средства не были зачислены

За начисление этой помощи отвечает Министерство экономики Украины. При формировании Реестра получателей помощи использовались также ведомости, предоставленные Пенсионным фондом Украины с учетом информации Государственной налоговой службы Украины.

Средства на счета украинских банков, которые были указаны при оформлении заявки, поступают из Минэкономики.

Если вам в помощи было по какой-то причине отказано – обратитесь в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины.

Если вы оформили помощь с помощью портала Дия до 31 марта 2022 года, но деньги в указанный срок так и не поступили, то нужно обратиться в Министерство экономики Украины по номеру: +38 (044)253 61 36. Также на сайте министерства можно оставить форму обратной связи.