Не нарахували 6500 від держави: куди звертатися українцям

Хто мав право отримати цю допомогу

Допомогу за програмою еПідтримка могли оформити всі застраховані громадяни України, які працювали на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, з інших підстав, передбачених законом, та деякі фізичні особи-підприємці.

Допомога нараховувалася жителям Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Чернігівської областей та міста Києва.

Всі грошові кошти повинні були бути зараховані на рахунок протягом 10 робочих днів з моменту подачі заяви. Варто відзначити, що 10 днів - з розрахунку робочих днів і без урахування вихідних.

Сума виплати становить 6500 гривень, і вона виплачується один раз. Податки з цієї суми не стягуються.

Куди звертатися, якщо кошти не були зараховані

За нарахування цієї допомоги відповідає Міністерство економіки України. При формуванні реєстру одержувачів допомоги використовувалися також відомості, надані Пенсійним фондом України з урахуванням інформації Державної податкової служби України.

Кошти на рахунки українських банків, які були вказані при оформленні заявки, надходять з Мінекономіки.

Якщо вам у допомозі було з якоїсь причини відмовлено - зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України.

Якщо ви оформили допомогу за допомогою порталу дія до 31 Березня 2022 року, але гроші в зазначений термін так і не надійшли, то потрібно звернутися до Міністерства економіки України за номером: +38 (044)253 61 36. Також на сайті Міністерства можна залишити форму зворотного зв'язку.