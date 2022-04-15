В Украине вводят новую помощь для вынужденных переселенцев: как ее получить

В Украине запустят новую помощь для вынужденных переселенцев. Эту помощь окажет общество Красного Креста и выдавать переселенцам будут не деньги, а специальные ваучеры на приобретение продуктов.

Об этом сообщается на сайте Красного Креста в Украине.

"Для поддержки семей, которые вынуждены были эвакуироваться из своих городов, Красный Крест Украины выдает продуктовые ваучеры. Это даст возможность семьям самостоятельно выбрать товары в соответствии с личными потребностями", - сказано в сообщении.

Программа запущена уже в шести областях Украины: Полтавская, Житомирская, Кировоградская, Запорожская, Днепропетровская и Черкасская.

Отоварить такой ваучер можно будет в супермаркетах "Сильпо". Сумма – 2200 гривен.

Кто может получить такой ваучер:

Семья с ребенком в возрасте до 16 лет

Многодетная семья (трое и более детей до 18 лет)

Семья, в которой есть человек с инвалидностью, и она установлена с детства

Украинцы в возрасте от 70 лет и старше

Беременные женщины

Люди с инвалидностью 1 и 2 группы

Как получить такой ваучер

Чтобы получить денежный ваучер – нужно обратиться в организацию Красного Креста Украины и предоставить документы, которые удостоверяют личность и принадлежность к одной из категорий. В указанных областях есть центры Красного Креста Украины.

Полтавская +380532568479

Житомирская +380412424584

Кировоградская +380522321620

Запорожская +380617642892, +380617642582

Днепропетровская +380992370352

Черкасская +380472638734

Если на момент обращения в пункт выдачи ваучеров их не будет – менеджеры запишут все контактные данные и выдадут его, как только поступит новая партия ваучеров.