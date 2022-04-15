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В Украине вводят новую помощь для вынужденных переселенцев: как ее получить

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Пятница 15 апреля 2022 20:55
В Украине вводят новую помощь для вынужденных переселенцев: как ее получить Фото: В Украине запустили еще одну программу помощи переселенцам (gurt org ua)
Автор: Анна Шиканова

В Украине запустят новую помощь для вынужденных переселенцев. Эту помощь окажет общество Красного Креста и выдавать переселенцам будут не деньги, а специальные ваучеры на приобретение продуктов.

Об этом сообщается на сайте Красного Креста в Украине.

"Для поддержки семей, которые вынуждены были эвакуироваться из своих городов, Красный Крест Украины выдает продуктовые ваучеры. Это даст возможность семьям самостоятельно выбрать товары в соответствии с личными потребностями", - сказано в сообщении.

Программа запущена уже в шести областях Украины: Полтавская, Житомирская, Кировоградская, Запорожская, Днепропетровская и Черкасская.

Отоварить такой ваучер можно будет в супермаркетах "Сильпо". Сумма – 2200 гривен.

Кто может получить такой ваучер:

  • Семья с ребенком в возрасте до 16 лет
  • Многодетная семья (трое и более детей до 18 лет)
  • Семья, в которой есть человек с инвалидностью, и она установлена с детства
  • Украинцы в возрасте от 70 лет и старше
  • Беременные женщины
  • Люди с инвалидностью 1 и 2 группы

Как получить такой ваучер

Чтобы получить денежный ваучер – нужно обратиться в организацию Красного Креста Украины и предоставить документы, которые удостоверяют личность и принадлежность к одной из категорий. В указанных областях есть центры Красного Креста Украины.

  • Полтавская +380532568479
  • Житомирская +380412424584
  • Кировоградская +380522321620
  • Запорожская +380617642892, +380617642582
  • Днепропетровская +380992370352
  • Черкасская +380472638734

Если на момент обращения в пункт выдачи ваучеров их не будет – менеджеры запишут все контактные данные и выдадут его, как только поступит новая партия ваучеров.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что для переселенцев ввели еще одну денежную помощь. Куда за ней обращаться.

А также мы рассказывали о том, что в Украине запускают две программы для вынужденных переселенцев от ООН.

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