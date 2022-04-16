Какое пособие по безработице в Украине платят во время войны: как его получить
В Украине во время войны будут выплачивать денежное пособие неработающим людям.
Правительство выделило почти 1,3 млрд гривен для осуществления выплат по безработице.
Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.
Чиновник сообщил, что средства в размере 1,259 млрд гривен были выделены из резервного фонда государственного бюджета страны.
Эти деньги будут направлены на выплаты гражданам, которые потеряли работу из-за активных боевых действий и военного положения.
Размер денежного пособия рассчитывается в процентах к средней зарплате в зависимости от страхового стажа.
Согласно законодательству, выплаты по безработице осуществляются не реже 2 раз в месяц:
- страховой стаж до 2 лет – 50% к средней заработной плате;
- от 2 до 6 лет – 55%;
- от 6 до 10 лет – 60%;
- более 10 лет – 70%.
В "Дие" можно получить пособие по безработице
Теперь в приложении можно встать на учет в Центре занятости и получить пособие по безработице онлайн.
Чтобы воспользоваться возможностью:
Авторизируйтесь на сайте или в приложении Дия
Нажмите "Подать заявку" и заполните анкету
Выберите удобный Центр занятости независимо от зарегистрированного места жительства/пребывания
Введите номер социального счета (банковский счет со специальным режимом использования, на который будут перечисляться средства) и выберите периодичность получения выплат.
После получения статуса безработного, с вами свяжется карьерный советник центра занятости с целью поиска работы для вас.
Размер пособия по безработице, его продолжительность и условия
Размер рассчитывается с учетом трудового стажа лица, основания увольнения и размер зарплаты, которую получал человек. Максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2022 г. составляет 9924 грн, минимальный размер пособия по безработице составляет от 650 до 1 тыс. грн.
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