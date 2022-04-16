ru ua
Сб, 16 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Какое пособие по безработице в Украине платят во время войны: как его получить

Новина українською →
Суббота 16 апреля 2022 12:35
Какое пособие по безработице в Украине платят во время войны: как его получить Фото: Украинцы будут получать пособие по безработице во время войны (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине во время войны будут выплачивать денежное пособие неработающим людям.

Правительство выделило почти 1,3 млрд гривен для осуществления выплат по безработице.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

Чиновник сообщил, что средства в размере 1,259 млрд гривен были выделены из резервного фонда государственного бюджета страны.

Эти деньги будут направлены на выплаты гражданам, которые потеряли работу из-за активных боевых действий и военного положения.

Размер денежного пособия рассчитывается в процентах к средней зарплате в зависимости от страхового стажа.

Согласно законодательству, выплаты по безработице осуществляются не реже 2 раз в месяц:

  • страховой стаж до 2 лет – 50% к средней заработной плате;
  • от 2 до 6 лет – 55%;
  • от 6 до 10 лет – 60%;
  • более 10 лет – 70%.

В "Дие" можно получить пособие по безработице

Теперь в приложении можно встать на учет в Центре занятости и получить пособие по безработице онлайн.

Чтобы воспользоваться возможностью:

Авторизируйтесь на сайте или в приложении Дия

Нажмите "Подать заявку" и заполните анкету

Выберите удобный Центр занятости независимо от зарегистрированного места жительства/пребывания

Введите номер социального счета (банковский счет со специальным режимом использования, на который будут перечисляться средства) и выберите периодичность получения выплат.

После получения статуса безработного, с вами свяжется карьерный советник центра занятости с целью поиска работы для вас.

Размер пособия по безработице, его продолжительность и условия

Размер рассчитывается с учетом трудового стажа лица, основания увольнения и размер зарплаты, которую получал человек. Максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2022 г. составляет 9924 грн, минимальный размер пособия по безработице составляет от 650 до 1 тыс. грн.

Как мы ранее писали, в Киеве работают ЦНАПы, там можно получить админуслуги.

Читайте РБК-Украина в Google News
безработица
LITE
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку
Макс Барских стал частью ВСУ, взял автомат в руки и показал свою подготовку