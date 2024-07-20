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"Набряк вже зійшов". Дружина Жені Кота показала фігуру через 10 днів після пологів (фото)

Наталія Татарінцева (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)
Автор: Іванна Пашкевич

Дружина українського хореографа Євгена Кота, гімнастка Наталія Татарінцева, показала фігуру на 10-й день після пологів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram спортсменки.

Так, новоспечена матуся написала, що її тіло нарешті повертається у форму.

"10 день… Поки живіт ще як один великий синець і я не можу активно ним займатись, то я змістила акцент на ноги і потроху щодня повертаю їх у форму...", - поділилася Наталія.

Також вона додала, що набряк вже зійшов з ніг повністю, а тепер потрібно трохи часу відновити шкіру і додати тонус м'язам.

Наталія Татарінцева на 10 день після пологів (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Нагадаємо, Женя Кот та його дружина вперше стали батьками 10 липня. У зіркової пари народилася дочка. 

Лише нещодавно подружжя розсекретило, як назвали дівчинку. Зірки дали їй доволі незвичайне ім'я.

Наталія Татарінцева і Женя Кот з донькою (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

До слова, в одному зі своїх інтерв’ю Євген Кот розповідав, що вони з коханою довго не могли завагітніти, оскільки Наталії заважали проблеми зі здоров'ям, пов'язані з професійним спортом. Татарінцева - чемпіонка світу з танців на пілоні.

Кот і Татарінцева також думали над тим, щоб усиновити дитину, яка стала через війну сиротою.

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