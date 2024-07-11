Кот і Татарінцева стали батьками: перше відео і фото з дитиною
Танцюрист Женя Кот і його дружина Наталія Татарінцева стали батьками! 10 липня у щасливої пари народилася дівчинка.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке зірки опублікували в Instagram.
Коли Татарінцева народила дитину
Дівчинка з’явилася на світ у середу об 12:12.
"Наша принцеса народилася", - підписали чуттєве відео Женя і Наталія.
Також Наталія поділилася милою фотографією, на якій її чоловік у палаті тримає донечку, ніжно притискаючи до себе.
"Моя найочікуваніша ранкова історія", - підписала світлину новоспечена матуся.
Женя Кот тримає донечку на руках (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)
Зазначимо, що для зйомок першого сімейного відео щаслива пара запросила професійну команду відеографів Pershyipodyh.
Реакція зірок на батьківство Кота і Татарінцевої
Багато зіркових друзів Жені і Наталії вже привітали їх з поповненням.
"Вітаю! Ви всі прекрасні", - написала співачка Віра Кекелія.
"Всім серцем радію за вашу сім'ю. Хай росте здоровою, щасливою", - прокоментувала відео хореографка Ксенія Горб.
"Боже, котики, вітаю вас! Вітаю нову жінку, що прийшла до вас! Які гарні цифри при народженні! Хай буде найщасливіша!" - побажала акторка Наталка Денисенко.
"Бажаю щасливої долі донечці і вам, батькам! Здоровʼя і витримки вам", - написала ведуча Валентина Хамайко.
Також до привітань доєдналися Мішель Андраде, Ілона Гвоздьова та інші знаменитості.
Підписники пари також відреагували на радісну новину:
- Щирі вітання! Нехай маленька красуня росте здоровою! Доброї долі та щасливого дитинства під мирним небом. Дуже за вас рада
- Нехай маленька буде здоровою і щасливою
- Вітаю вас, сім'я Котиків! Донечці здоров'я міцного, мамі молочка та ночей зі сном!
- Яка хороша новина! Вітаю вас, котики! Будьте щасливі разом!
- Боже, вітаю вас! Нехай маленька принцеса росте здорова! А вам швидкого відновлення
- Найщиріші ввтання вашій неймовірній сім'ї. Нехай донечка росте здоровою в вільній, мирній Україні!
- Вітаю вас! Нехай принцеса малесенька розте здоровенькою, щасливенькою! Божого благословення!
Раніше Женя Кот розсекретив, скільки кілограмів "набрала" його дружина на останніх термінах вагітності.