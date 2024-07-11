Кот і Татарінцева стали батьками: перше відео і фото з дитиною

Танцюрист Женя Кот і його дружина Наталія Татарінцева стали батьками! 10 липня у щасливої пари народилася дівчинка.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке зірки опублікували в Instagram.

Коли Татарінцева народила дитину

Дівчинка з’явилася на світ у середу об 12:12.

"Наша принцеса народилася", - підписали чуттєве відео Женя і Наталія.

Також Наталія поділилася милою фотографією, на якій її чоловік у палаті тримає донечку, ніжно притискаючи до себе.

"Моя найочікуваніша ранкова історія", - підписала світлину новоспечена матуся.

Женя Кот тримає донечку на руках (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Зазначимо, що для зйомок першого сімейного відео щаслива пара запросила професійну команду відеографів Pershyipodyh.

Реакція зірок на батьківство Кота і Татарінцевої

Багато зіркових друзів Жені і Наталії вже привітали їх з поповненням.

"Вітаю! Ви всі прекрасні", - написала співачка Віра Кекелія.

"Всім серцем радію за вашу сім'ю. Хай росте здоровою, щасливою", - прокоментувала відео хореографка Ксенія Горб.

"Боже, котики, вітаю вас! Вітаю нову жінку, що прийшла до вас! Які гарні цифри при народженні! Хай буде найщасливіша!" - побажала акторка Наталка Денисенко.

"Бажаю щасливої долі донечці і вам, батькам! Здоровʼя і витримки вам", - написала ведуча Валентина Хамайко.

Також до привітань доєдналися Мішель Андраде, Ілона Гвоздьова та інші знаменитості.

Підписники пари також відреагували на радісну новину: