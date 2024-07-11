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Кот і Татарінцева стали батьками: перше відео і фото з дитиною

Україна, Четвер 11 липня 2024 12:44
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Кот і Татарінцева стали батьками: перше відео і фото з дитиною Женя Кот і Наталія Татарінцева стали батьками (колаж: РБК-Україна)
Автор: Дмитро Войналович

Танцюрист Женя Кот і його дружина Наталія Татарінцева стали батьками! 10 липня у щасливої пари народилася дівчинка.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке зірки опублікували в Instagram.

Коли Татарінцева народила дитину

Дівчинка з’явилася на світ у середу об 12:12.

"Наша принцеса народилася", - підписали чуттєве відео Женя і Наталія.

Також Наталія поділилася милою фотографією, на якій її чоловік у палаті тримає донечку, ніжно притискаючи до себе.

"Моя найочікуваніша ранкова історія", - підписала світлину новоспечена матуся.

Кот і Татарінцева стали батьками: перше відео і фото з дитиною

Женя Кот тримає донечку на руках (фото: instagram.com/tatarintseva.kot)

Зазначимо, що для зйомок першого сімейного відео щаслива пара запросила професійну команду відеографів Pershyipodyh.

Реакція зірок на батьківство Кота і Татарінцевої

Багато зіркових друзів Жені і Наталії вже привітали їх з поповненням.

"Вітаю! Ви всі прекрасні", - написала співачка Віра Кекелія.

"Всім серцем радію за вашу сім'ю. Хай росте здоровою, щасливою", - прокоментувала відео хореографка Ксенія Горб.

"Боже, котики, вітаю вас! Вітаю нову жінку, що прийшла до вас! Які гарні цифри при народженні! Хай буде найщасливіша!" - побажала акторка Наталка Денисенко.

"Бажаю щасливої долі донечці і вам, батькам! Здоровʼя і витримки вам", - написала ведуча Валентина Хамайко.

Також до привітань доєдналися Мішель Андраде, Ілона Гвоздьова та інші знаменитості.

Підписники пари також відреагували на радісну новину:

  • Щирі вітання! Нехай маленька красуня росте здоровою! Доброї долі та щасливого дитинства під мирним небом. Дуже за вас рада
  • Нехай маленька буде здоровою і щасливою
  • Вітаю вас, сім'я Котиків! Донечці здоров'я міцного, мамі молочка та ночей зі сном!
  • Яка хороша новина! Вітаю вас, котики! Будьте щасливі разом!
  • Боже, вітаю вас! Нехай маленька принцеса росте здорова! А вам швидкого відновлення
  • Найщиріші ввтання вашій неймовірній сім'ї. Нехай донечка росте здоровою в вільній, мирній Україні!
  • Вітаю вас! Нехай принцеса малесенька розте здоровенькою, щасливенькою! Божого благословення!

Раніше Женя Кот розсекретив, скільки кілограмів "набрала" його дружина на останніх термінах вагітності.

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